Tæt på skyderi: Smed mig på gulvet

- Der lød mange skud. Det føltes som om, det blev ved længe, og der lugtede af krudt, som en nytårsaften.

Sådan fortæller en mand, som lørdag aften var til stede på Stjerneskibet på Christiania, hvor der var skyderi.

En 30-årig mand blev dræbt og flere såret.

Manden ønsker at være anonym, men fortæller til Ekstra Bladet, hvordan han sad i et hjørne med en kammerat og havde en hyggelig aften, indtil skuddene bragede løs i første omgang udenfor.

Han beskriver det, som lyden af kina-fyrværkeri og tænkte først, at 'nogen lavede sjov'.

- Men nogle mennesker brasede indenfor og siden fik nogle meget modige folk stængt døren. Jeg havde smidt mig ned på gulvet og taget en rygsæk og holdt den foran mit hoved, fortæller manden, der ønsker at være anonym.

Han forklarer, at der var halvmørkt på stedet, som blandt andet rummer en bar og en foyer.

Betjente fra Københavns Politi er rykket til Christiania i København, hvor flere er ramt af skud

Blod på gulvet

Nogle råbte og skreg, og da han rejste sig op, så han en mand ligge med næsen mod gulvet, og da folk, som ydede førstehjælp vendte personen om, var der meget blod på gulvet.

Han fortæller, at der blev brugt papir og et viskestykke til at forsøge at stoppe blødningerne, og at han selv tog sin t-shirt af og gav til de 'kompetente mennesker', som han siger, der hjalp de sårede.

Søndag har politiet fortsat en massiv efterforskning i gang.

- Vi er i gang med en større efterforskning, og vi har lavet informationsindsamling hen over natten fra adskillige kilder, siger vagtchef ved Københavns Politi, Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

En mand er anholdt i sagen. Han kræves varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør søndag eftermiddag.

