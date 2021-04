Tævet ihjel i park påskelørdag

Adskillige mennesker var til stede i Lunden i Horsens for at nyde påskesolen, da en 22-årig mand påskelørdag i 2019 blev tævet ihjel.

Knap to år efter indledes retssagen nu mod to mænd på hhv. 20 og 22 år nu i Retten i Horsens. Det oplyser anklager Anders Dohn til Ekstra Bladet. Første retsdag ud af fem er 8. april.

De to mænd er tiltalt for grov vold med døden til følge under 'særdeles skærpende omstændigheder'. Ved grundlovsforhøret nægtede de sig skyldige.

Det fremgår af anklageskriftet, at de ifølge politiet både slog og sparkede den 22-årige i hovedet og på kroppen, og at han fik en hjerneblødning af skaderne.

To dage senere døde han på hospitalet.

22-årig død af tæsk: Mistænkte bag dødsvold identificeret

Gerningsmændene flygtede fra stedet, og det lykkedes dem at holde sig skjult i flere dage. Det fik Sydøstjyllands Politi til at melde ud, at hvis de ikke meldte sig selv inden for kort tid, ville der blive udsendt en efterlysning med navn og billede. Det gav pote, og mændene blev anholdt.

Politiet har ikke tidligere meldt et motiv ud, men offeret og de to mistænkte skal have kendt hinanden i forvejen.

Retssagen ventes afsluttet i slutningen af april.

På det tidspunkt vil det være to år siden, at den 22-årige døde.

Efterforskningsleder Lars Peter Madsen har tidligere over for Horsens Folkeblad forklaret, at den langvarige efterforskning blandt andet skyldes, at politiet flere gange har sendt spørgsmål i sagen tilbage til Retsmedicinsk Institut og til Retslægerådet.

Anklager Anders Dohn vil ikke over for Ekstra Bladet kommentere sagens indhold eller sige, hvilken straf, han vil kræve, hvis de to bliver dømt. Der er dog tale om en nævningesag, og det betyder, at der er lagt op til, at en eventuel straf vil være højere end fire år.

I voldssager, hvor offeret dør, er strafferammen op til ti års fængsel, skriver Ritzau.

Retspraksis i sager om dødsvold varierer noget. Det kommer blandt andet an på voldens grovhed. Mange domme ligger dog i spændet mellem seks og otte års fængsel.

Politi efterlyser vidner - 22-årig er fortsat i livsfare