Tævet ihjel på gaden: Nu kan familien sige farvel

Knap tre uger efter at Kim Hansen brutalt blev frarøvet livet på gaden i Frederikssund får familien nu endelig lov til at sige farvel til deres elskede far, kæreste, søn, svigerfar, 'mufar' og papfar.

Det fremgår af den dødsannonce, som de efterladte har indrykket. Dermed er retsmedicinerne altså også færdige med at undersøge den afdødes skader, efter at han lørdag morgen 5. marts blev udsat for så voldsom vold, at han afgik ved døden.

'Elsket og savnet' står der blandt andet i annoncen om Kim Hansen, som familien tidligere over for Ekstra Bladet har betegnet som en familiemand til fingerspidserne

Bisættelsen finder sted fredag fra Frederikssund Kirke.

En FCK-trøje blandt andet med autografer blev hevet ned over et sæde på Nedre C, hvorfra den trofaste fodboldfan Kim Hansen altid fulgte sit hold unde ren kamp forleden. Privatfoto

Havde politiet i røret

Kim Hansen var på vej hjem efter en glad nat i byen, da han på A. C. Hansensvej ifølge politiet så et par unge i færd med noget mistænkeligt. Han rettede henvendelse til dem og han ringede 114.

En video af en del af episoden viser, hvordan de to unge følger efter, skubber og tilsviner den 52-årige, mens han forsøger at gå væk, har telefonen oppe ved øret og formentlig taler med en betjent.

Kort efter blev han ifølge politiets sigtelse slået flere steder på kroppen, og da han faldt omkuld, blev han sparket og/eller trampet i ansigtet og på kroppen.

Undervejs blev opkaldet til politiet afbrudt. Patruljen var lige om hjørnet, men var alligevel for sent fremme. Kim Hansen lå ubevægelig på jorden.

Påberåber sig selvforsvar

To 17-årige mænd er sigtet for drab. De nægter sig skyldige. Ved grundlovsforhøret oplyste de dog ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået indsigt i, at der er begået vold, men at de handlede i 'selvforsvar eller under slagsmålslignende' forhold.

En dommer fængslede dem i foreløbig fire uger på begrundet mistanke om vold med døden til følge.

Politiet har understreget, at Kim Hansens passion for fodbold og FCK intet har med sagen i Frederikssund at gøre.

Ugen efter det brutale dødsfald blev der på en borgers initiativ holdt fakkeltog i Frederikssund. Omkring 2500 mennesker mødte op. Se billeder fra begivenheden her.