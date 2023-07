Tag styrter sammen på kinesisk skole: 11 døde

Et volleyballhold for piger trænede på skolen, da taget faldt ned over dem

Kun 8 af 19 mennesker, der var til stede i gymnastiksalen på en skole i det nordøstlige Kina, overlevede, da taget styrtede sammen over dem søndag eftermiddag lokal tid.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Ifølge mediet har øjenvidner til lokalmedier fortalt, at flere af de omkomne er børn. Myndighederne har dog ikke meldt ud, hvorvidt der er tale om børn eller voksne.

Ifølge det kinesiske statsmedie CCTV formåede 4 personer at flygte, mens 15 blev fanget under tagresterne. Mandag morgen dansk tid var redningsaktionen fortsat i gang ved skolen, der ligger i Qiqihar i Heilongjiang-provinsen.

I politiets varetægt

Indledende undersøgelser af stedet viser ifølge CNN, at kollapset kan være sket, fordi bygningsarbejdere har placeret perlite på taget.

Perlite er en form for vulkansk glas, som bruges til isolering. Materialet udvider sig, når det bliver vådt, og det er ifølge myndigheder det, der kan være sket, eftersom der har været massivt regnvejr i området.

CNN skriver, at de ansvarlige for byggeriet er i politiets varetægt, og at myndighederne er i gang med yderligere undersøgelser.

Både brandvæsen og politi var massivt til stede i forbindelse med redningsaktionen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

'De kommunikerer ikke'

Ifølge BBC har flere forældre samlet sig på det nærliggende hospital i håb om at få informationer om tilstanden på deres pårørende.

En mand, der angiveligt er far til et af børnene på volleyballholdet, har delt en video, hvori han siger, at han ikke har fået lov til at se sin datter, som ifølge myndighederne er død.

Han sætter spørgsmålstegn ved redningsaktionen.

'Hvad har myndighederne lavet i fire, fem eller endda seks timer, efter at børnene blev sendt på hospitalet? Lægerne kommunikerer ikke med os om, hvordan redningen går,' siger han blandt andet.