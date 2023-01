Taget af politiet to gange på 45 minutter

En 35-årig mand blev sigtet for narkokørsel to gange på 45 minutter

Det er altid en dårlig idé at køre med narko i blodet. Men det er ekstra dumt at gøre det to gange på bare 45 minutter.

Men det var tilfældet tirsdag formiddag, da en patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi stoppede en 35-årig mand på knallert i Holbæk.

Første episode fandt sted kl. 10.55 i en haveforening i byen.

'Han kunne mistænkes for at være påvirket af euforiserende stoffer under kørslen, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel og anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Da han heller ikke havde det krævede kørekort for at være fører af en 45-knallert, blev han også sigtet for kørsel uden førerret,' lyder det i døgnrapporten.

To blodprøver

Manden blev kørt til Holbæk Sygehus, hvor der blev taget en blodprøve, inden han blev løsladt kl. 11.11.

Men der gik ikke lang tid, før den var gal igen. Allerede kl. 11.40 blev manden knaldet igen i området ved H/F Granløseparken.

Den samme mand blev igen set på knallert, og så måtte politiet på den igen. Tilbage på sygehuset for at tage en blodprøve og en kortvarig anholdelse.

'Den 35-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når de to analyseerklæringer fra blodprøverne foreligger,' skriver politiet om sagen.