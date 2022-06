Taget af politiet tre gange på en dag

En 28-årig mand holdt ordensmagten beskæftiget med flere forskellige ting i løbet af mandagen.

I første omgang blev han anholdt natten til mandag klokken 1.55, fordi han var eftersøgt til fogedretten. Han blev klokken 9.35 kørt til retten, hvor han fik afklaret sit mellemværende og løsladt igen. Men der gik ikke længe.

Kort efter klokken 11.00 gik den 28-årige mand ind i 7-Eleven på banegården i Nykøbing Falster. Han lagde forskellige varer i sin rygsæk og forlod forretningen uden at betale for dem. Men manden havde dog efterladt sin telefon til opladning i butikken, så da han vendte tilbage for at hente den, mødte han politiet, og nu blev han sigtet for butikstyveri.

Det skriver Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport, og eskapaderne fortsætter.

Kørte knallert på badebro

For klokken 16.18 fik politiet en anmeldelse om, at der kørte en mand på knallert på en badebro ud for Vesterstræde i Stubbekøbing. Meldingen gik blandt andet på, at manden havde en håndøkse med, som han havde vist til nogle drenge. Politiet rykkede ud til stedet, og her traf politibetjentene såmænd den 28-årige igen. Han havde ganske rigtigt en håndøkse i sin rygsæk, så han blev nu sigtet for overtrædelse af våbenloven, og øksen blev beslaglagt.

Forhåbentligt faldt der nu ro over den 28-årige.

Politiet har i hvert fald ikke noteret ham for yderligere begivenheder i løbet af den mandag.