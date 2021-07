Taget med hård narko på Christiania

Politiet har i går anholdt en mand, der viste sig at have et større kvantum hård narkotika på sig. Det skete inde på Christiania.

Det skriver Københavns Politi i en tweet.

Fri hash har i mange år været en del af Christianias officielle politik. Til gengæld er hård narko bandlyst.

Overfor Ekstra Bladet uddyber politiinspektør Tommy Laursen, at manden blev anholdt i forbindelse med den daglige patruljering i området.

- Der fik betjentene øje på en mand, der udviste mistænkelig adfærd, og derfor tog man fat i ham, fortæller Tommy Laursen.

Mistanken viste sig at være velbegrundet. Ved den efterfølgende visitation viste det sig, at manden havde et halvt kilo kokain og 15 gram heroin på sig.

- Vi ved ikke, om det var beregnet til Pusher Street, eller hvordan det hænger sammen. fortæller Tommy Laursen.

Han tilføjer, at manden ikke er kendt for at have tilknytning til den organiserede handel med hash i Christiania.

Det var tirsdag, at pusherne atter åbnede for salg af hash. Markedet havde ellers haft lukket efter, at en 21-årig mand blev dræbt af skud i området omkring Pusher Street.

I takt med, at pusherne igen var begyndt at faldbyde deres varer, er også politiet fornyet begyndt at holde vågent øje med hashhandlen.