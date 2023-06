Taget på fersk gerning: Fiskede penge i kirken

Når du går i kirke, har du som regel mulighed for at donere penge til et godt formål. Hvad formålet er, bestemmer den kirke, der står for indsamlingen, og det kan variere fra gang til gang.

Denne fredag mente en 46-årig mand tilsyneladende, at pengene burde gå til ham.

Han blev nemlig fredag eftermiddag taget på fersk gerning af en kirketjener, der så ham forsøge at fiske penge op af indsamlingsbøssen med en pind i en kirke i Sønderborg.

Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi, der modtog anmeldelsen klokken 14.06, til Ekstra Bladet.

Kirketjeneren tog billeder af episoden, hvorefter han konfronterede den fremmede mand. Det fik manden til at stikke af.

Anholdt fire timer senere

Det lykkedes dog politiet - takket være billederne, som kirketjeneren havde taget - at finde manden, der blev anholdt cirka fire timer senere omkring klokken 18.

- Det var en polsk mand, som ikke bor i landet. Han nægtede forholdet. Vi har ikke helt styr på, om det lykkedes ham at stjæle penge, eller hvor mange penge det i så fald drejer sig om, siger politiets vagtchef Erik Lindholdt.

- Men hvis man forsøger at stjæle penge fra en indsamling til et velgørende formål i en kirke, så er man flad, siger vagtchefen.

Om de sønderjyske kirkegængere er meget gavmilde, når de donerer penge i kirken, eller om manden blot er virkelig desperat, melder historien ikke noget om.

Manden blev sigtet for tyveri og fik efterfølgende lov til at gå.