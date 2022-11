Talsperson: Christianitter er ikke ansvarlige for hashmarkedet

Det kriminelle hashmarked på Christiania er ikke noget, christianitterne kan eller skal have ansvaret for at bekæmpe. Nu må andre tage over, mener Hulda Mader, koordinator i Christianias kontaktgruppe.

Hendes udtalelse kommer på baggrund af en ny tendens, som Københavns Politi har set på Christiania. En tendens, hvor det i stigende grad er mindreårige, som sælger hash på Pusher Street.

I perioden 1. september til 21. november har politiet ifølge Berlingske sigtet 17 personer under 18 år for salg af euforiserende stoffer på Christiania.

Københavns Politi vurderer, at bander og rockergrupper i stigende grad bruger mindreårige til at sælge hash i boderne på Pusher Street.

Annonce:

- Tidligere ville christianitter have grebet ind og råbt ad dem, men nu kan vi konstatere, at 15-16-årige står bag boderne, uden at der sker noget, siger politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi i en artikel i Berlingske.

Om handlen med hash på Christiania siger Hulda Mader imidlertid:

- Vi kan ikke styre det, og vi har ikke lyst til at styre det.

Hulda Mader mener, at det er politiet, som har pustet til øget kriminalisering af hashmarkedet, og at det ikke er christianitterne, der har ansvaret for den udvikling.

- Den intensive indsats, som politiet har lavet sidste år, har betydet, at hashmarkedet er gået fra slemt til værre.

Det har ført til, at det, hun kalder 'mere humane og ordentlige pushere', er blevet erstattet af bander.

Christianitterne har derfor meddelt politiet, at den slags handel med hash vil de ikke have noget med at gøre.

- Det kan derfor ikke komme bag på politiet, at vi har den holdning. Det er et samfundsproblem og ikke et Christiania-problem, siger hun.

Hulda Mader tilføjer, at hun ikke forstår, hvad politiet forventer, at christianitterne skal kunne gøre ved situationen.

Annonce:

- Det er jo nærmest at bede folk om at begå selvtægt. Jeg ved ikke i hvilke andre bydele i landet, man beder folk om selv at gå ud og prøve at sørge for, at der ikke sker kriminalitet. Det gør man jo ikke, siger hun.