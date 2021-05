Talstærkt politi til stede efter muligt skyderi

Politiet er talstærkt til stede på Gøngehusvej i Vedbæk, efter ordensmagten fik en anmeldelse om et muligt skyderi.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Camilla Priegel.

- Vi er til stede for at undersøge et forhold. Vi har fået en anmeldelse om et muligt skyderi deroppe, men vi tror ikke, der er hold i anmeldelsen.

- Jeg ved ikke helt, hvad der er sket, men der er formentlig ikke skudt med skarpt, siger vagtchefen.

Ekstra Bladet fik meldinger fra bekymrede borgere, der så talstærkt politi til stede med maskinpistoler, men vagtchefen fortæller, at roen efterhånden har genfundet sig.

- Vi har patruljer fra København, der er nede og assistere os. De har noget andet udstyr, end vi har, så nogle gange ser det lidt voldsommere ud, end det er.

- Vi er stadig til stede for at undersøge forholdet, men der ingen fare på færde, siger Camilla Priegel.

Vagtchefen oplyser, at de har tilbageholdt et par stykker, men ingen er blevet anholdt.