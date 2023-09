Talstærkt til stede: Ild i ventilationsanlæg

Der er tirsdag eftermiddag stort opbud af politi og brandvæsen på Rømersgade nær Nørreport i København.

Det sker efter anmeldelse om røgudvikling, oplyser vagtchef hos Københavns Politi Martin Kajberg til Ekstra Bladet.

- Vi er til stede og reagerer på en anmeldelse om røgudvikling. Vi har sendt nogle patruljer ud, og lige nu er vi ved at finde ud af, hvad det helt præcist er, lød det fra vagtchefen, kort tid efter anmeldelsen indløb.

Foto: Ekstra Bladet

Ekstra Bladets mand på stedet kunne fortælle, at der var en drone i luften, og at en brandmand var sendt op i en kran for at kigge over en bygning.

Klokken 17.10 oplyser vagtchef Martin Kajberg, at situationen er under kontrol.

- Der har været ild i noget ventilationsanlæg derude, og ilden er slukket. Der har ikke været behov for evakuering, og der er ikke nogen, der er kommet til skade.

- Vi er så småt begyndt at neddrosle indsatsen, siger han.

Foto: Ekstra Bladet

