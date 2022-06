Talte om dørmand: Skammede sig over nationalitet

OSLO (Ekstra Bladet): Det var en budskab om at stå sammen om kærligheden og mod ondskaben, da nordmænd sammen med blandt andre kronprinsesse Mette Marie, statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspræsident Masud Gharahkhani søndag formiddag deltog i en sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke.

Kronprinsesse Mette Marit måtte tage alene til sørgegudstjeneste, fordi kronprins Haakon har fået corona. Foto: Per Rasmussen

Det skete halvandet døgn efter masseskydningen i Oslo natten til lørdag, hvor to blev dræbt foran pubben Per på Hjørnet, hvorefter gerningsmanden fortsatte sit raid ved London Pub omkring 30 meter længere nede ad Rosenkrantz' Gate.

Politiet mener, at der er tale om en ekstrem islamistisk terrorhandling i en uge, hvor Pride-festen skulle hylde mangfoldighed. De har anholdt den 42-årige Zaniar Matapour, der er norsk statsborger, men kom til landet fra Iran i starten af 90'erne. Han har været i den norske sikkerhedstjeneste søgelys og har vist sympati for Islamisk Stat. Han har haft kontakt med en kendt islamist.

Motiv uvist

Han har to gange afbrudt afhøringen hos politiet. Senest søndag. Ifølge hans forsvarsadvokat Jon Christian er det, fordi han er bange for,at politiet vil manipulere afhøringen.

– Politiet insisterer på at optage afhøringen. Min klient nægter at acceptere dette, så længe det ikke sendes offentlig i sin helhed, siger han til VG.

I domkirken holdt stortingspræsident Masud Gharahkhani en kort tale, hvor han kom ind på, at han havde talt i telefon med en ven af familien, der er dørmand på London Pub, som var til stede under masseskyderiet.

- Han græd og sagde, at han også følte skam, fordi han tilfældigvis er fra samme land som terroristen.

Da Ekstra Bladet talte med stortingspræsidenten efterfølgende, sagde han, at det var hårdt at tale med den dybt påvirkede ven.

Stortingspræsident Masud Gharahkhanis budskab til sin ven, der er dørmand på London Pub og kommer fra samme land, som gerningsmanden, var, at 'det, at han er født i samme land som dig har ingenting at sige. Ondskab er ondskab'. Foto: Per Rasmussen

- Det er en mand, som har arbejdet der i mange år, Han kendte jo dem, der kom derinde. Nogle ville måske bare gemme sig. For ham var det så vigtigt at hjælpe til. Han har set grusomme ting, som han aldrig kommer til at glemme, siger Masud Gharahkhani, som fortæller, at han drog den historie frem for at vise, at det ikke handler om religion eller hudfarve.

- Ondskab er ondskab. Had er had. Det ved vi som nation. Og vi må stå sammen om, at de værdier, terroristen står for ikke får grobund i norske samfund.

Og til vennens skamfølelse svarede han:

'Du og jeg er mennesker. At han er født i samme land som dig har ingenting at sige. Ondskab er ondskab.

Der var stor sikkerhed omkring sørgegudstjenesten, og politiet var på plads med bombehunde. Foto: Per Rasmussen

Bombehundene undersøgte blandt andet tasker. Foto: Per Rasmussen

Der var trykkende varmt og overskyet, da ceremonien startede. Efter salmer, prædiken, hilsner, bøn og sang var der en lysceremoni, hvor kronprinsessen som den første tændte et fyrfadslys.

Da gudstjeneste var slut, forsvandt kronprinsessen hurtigt, mens de andre officielle gæster stillede op til interview.

Pludselig begyndte det at tordne, og regnen vælte ned, så statsministeren måtte haste ind i bilen, før han blev fuldstændig gennemblødt.

Blodspor på gerningsstedet

Bare en lille kilometer fra domkirken ligger gerningsstedet for den frygtelige handling. Her er der nu kun afspærring lige omkring London Pub i Rosenkrantz' Gate, mens afspærringen er ophævet ved baren Per på Hjørnet 30 meter væk, hvor de to mænd blev dræbt, da de sad uden for baren.

21 såret, heraf ti alvorligt. De er dog uden for livsfare. Et blomsterhav mindes ofrene.

Øjenvidner, der var helt tæt på begivenhederne har fortalt, hvordan de oplevede dramaet.

På fortovet foran London Pub, der er et kendt samlingssted for homoseksuelle, en tryg havn, som flere formulerer det, er der fortsat blodspor på fortovet i det afspærrede område.

Og på hele stykket er der glasskår, der vidner om det kaos, der brød ud, da gerningsmanden tog to skydevåben fra sin taske og begyndte at skyde løs.

