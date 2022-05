Tandpine stoppede retsmøde: Hash-handler tiltalt for voldtægt

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Nævningesagen mod en 33-årig mand endte i dag tidligere end forventet, da den tiltalte fik tandpine.

Manden klagede allerede over smerter ved sin ankomst til retten, og selvom anklageren forsynede ham med to Panodil, måtte han give op kort efter frokostpausen.

Den 33-årige er tiltalt for ti forhold fordelt på fire piger og unge kvinder i alderen 14 til 20 år. Forholdene omhandler voldtægt, frihedsberøvelse, trusler på livet, vidnetrusler, hærværk og røveri.

'Sniffede meget'

Under afhøringen af den tiltalte blev der spurgt ind til hans relation til den forurettede 14-årige, som han ifølge anklageskriftet har voldtaget tre gange, frihedsberøvet og udøvet vold mod.

Han fortalte, at han mødte den 14-årige på Christiania, hvor han på daværende tidspunkt solgte hash.

Hun opsøgte ham første gang en måned før voldtægten, da pigen ifølge den tiltalte ville købe kokain. Det førte angiveligt til et venskab mellem dem.

- Hun begyndte at komme hver dag, mens jeg solgte hash, sagde tiltalte i retten.

Ifølge hans udlægning havde den 14-årige et misbrug af kokain, og de begyndte at tage stoffer sammen hos ham og ude i byen.

- Jeg troede, jeg sniffede meget, men jeg følte, jeg havde mødt min overmand. Hun sniffer, indtil næsen ikke kan klare mere, sagde han om den 14-åriges påståede kokainforbrug.

Det var især forsvareren, som fokuserede på denne detalje.

Kendte ikke alder

Den 14-årige blev ifølge anklageskriftet 22. juli sidste år holdt fanget i tiltaltes lejlighed i Lyngby fra klokken 03 om natten til klokken 21 den følgende aften.

Manden nægter at have voldtaget og holdt pigen fanget og påstår samtidig, at han ikke kendte til hendes alder.

- Vi havde bare sex på helt gammeldags og kedelig manér, svarede han, da anklageren spurgte ind til, hvilken form for sex de havde.

Tiltalte fortalte yderligere, at den 14-årige nød akten, og at pigen selv havde lagt op til det, da hun startede med at give ham et handjob.

- Hun kunne sagtens tage hjem. Jeg prøvede faktisk at få hende til at tage hjem, lød det fra den tiltalte.

Slog alarm

Kort efter at den 14-årige pige angiveligt forlod tiltaltes lejlighed 22. juli, alarmerede hun Nordsjællands Politi om, at hun var blevet voldtaget og holdt fanget.

Tre dage efter anmeldte hun den tiltalte igen, denne gang for trusler. Den 33-årige havde angiveligt truet den 14-årige med at slå hendes hest ihjel og smadre hende og hendes familie.

Tiltalte erkendte sig skyldig i disse trusler ved retssagens start.

Der forventes dom i sagen i midten af september.