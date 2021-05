Tavshed efter mystisk død: - Der skal være tungtvejende grunde

Erfaren advokat mener, at det er bemærkelsesværdigt, at politiet er så tavse over for datteren til Ole Larsen, der døde på mystisk vis på Rigshospitalet

Politiet har ret til at holde kortene tæt til kroppen, når de efterforsker en verserende straffesag, som det er tilfældet i en sag fra Rigshospitalet, som Ekstra Bladet har beskrevet.

Her blev 74-årige Ole Larsen 18. december 2019 fundet livløs på sin tosengsstue på Rigshospitalet med blandt andet drænslange, slangen til hans kateter og hans patientarmbånd klippet over.

Datteren Gitte Larsens forsøg på at få aktindsigt i hans sag er blevet afvist med, at hendes fars dødsfald indgår i en verserende straffesag. Læs om Ole Larsens sidste timer og hans mystiske død her.

Men Mai-Brit Storm Thygesen, der har erfaring med at bistå pårørende som bistandsadvokat, oplever, at det administreres forskelligt fra politikreds til politikreds - eller måske nærmere fra den enkelte politimand til den anden - hvor meget pårørende bliver orienteret.

- Jeg oplever tit, at den enkelte politimand kan være dygtig til at involvere de pårørende og tage dem igennem processen uden at gøre noget, hvor efterforskningen kan blive skadet. Det her kan godt være et eksempel på, at de ikke har været gode til det, siger advokaten og fortsætter:

- Der kan jo være en politimæssig begrundelse for, at datteren ikke skal involveres. Men det er da bemærkelsesværdigt, at de ikke vil sige mere om det.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Mai-Brit Storm Thygesen forstår til fulde datterens frustration over stadig at være holdt hen i uvidenhed halvandet år efter.

- Jeg håber, at der er en god efterforskningsmæssig begrundelse for, at hun ikke kan få noget at vide, for jeg synes da, at der skal være tungtvejende grunde til, at politiet tilbageholder oplysninger for en pårørende i så lang tid. Ellers er da noget helt galt, siger advokaten, der ikke kender den konkrete sag og udtaler sig generelt.

Hun fortæller, at datteren som nærmeste pårørende har ret til aktindsigt i sagen i det øjeblik, den bliver afsluttet. Hun bør også som pårørende have ret til en bistandsadvokat, hvis der er tale om en drabsefterforskning. Det er dog uvist, hvad politiet mener, der er sket i den konkrete sag.

Ole Larsen delte stue med en medpatient, da han døde. Læs medpatientens beretning her.

Ekstra Bladet har bedt både Københavns Politi og Rigshospitalet om en kommentar til sagen.

Københavns Politi siger blot: 'Vi kan bekræfte, at sagen fortsat verserer, og vi kan derfor ikke oplyse yderligere’ med ’Københavns Politi’ som afsender, mens Rigshospitalet siger, at 'på grund af vores tavshedspligt kan vi desværre ikke kommentere sagen'.