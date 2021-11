Taxachauffør afsløret af politiet

En taxachauffør blev i fredags taget på fersk gerning af politiet.

En patrulje fra Københavns Politi blev mistænksom, da en taxachauffør samlede kunder op og kørte fem til ti meter for så at sætte dem af igen.

Derfor blev chaufføren stoppet af politiet, der i taxaen fandt salgsposer, en digital vægt og cirka fem gram kokain. Derudover lå der i taxaen et større bundt pengesedler, oplyser Københavns Politi.

Den mandlige chauffør på 34 år er nu sigtet for salg af narkotika.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at chaufføren blev stoppet i et område omkring Jagtvej i København. De kan ikke oplyse noget om, hvad tid på døgnet, han blev stoppet, og politiet ønsker ikke at udtale sig om, hvilket taxaselskab chaufføren kørte for.

I forbindelse med undersøgelsen i taxaen havde patruljen fat i en enkelt kunde. Det viste sig dog, at kunden og chaufføren ikke var blevet enige om en handel, og derfor havde kunden ikke noget på sig på det gældende tidspunkt, og kunden slap derfor for en sigtelse, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

