Taxachauffør fængslet for voldtægt

36-årig taxachauffør blev onsdag fængslet for voldtægt af kunde - han nægter sig skyldig

En 36-årig taxachauffør blev onsdag ved Retten på Frederiksberg varetægtsfængslet i fire uger i en voldtægtssag.

Ifølge sigtelsen fandt episoden sted tidligt om morgenen 19. september, hvor han kørte den kvindelige kunde til et afsidesliggende sted i Københavns Sydhavn. Her mener politiet, at han voldtog kvinden, som ikke havde samtykket til samleje.

Den 36-årige, der er af anden etnisk oprindelse end dansk, erkendte de faktiske forhold, men nægtede voldtægt.

Da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, er parternes forklaringen ikke kommet til offentlighedens kendskab.