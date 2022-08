Taxapassager anholdt: Nægtede at betale og bed betjent i hånden

En 26-årig mand fra Gentofte er blevet anholdt natten til fredag og står over for sigtelser for vold mod polititjenestemand og bedrageri.

Det oplyser vagtchef i Nordsjællands Politi David Eckert.

- Klokken 01.54 får vi en henvendelse fra en taxachauffør, der har problemer med en kunde, der ikke vil betale, siger vagtchefen.

Der er opstået tumult mellem den 26-årige mand, som er kunden i taxaen, og taxachaufføren, og en hundepatrulje bliver sendt til Hørsholm Kongevej, hvor de to befinder sig.

- I forbindelse med deres ankomst opstår der mere tumult, hvor den nu sigtede bider vores ene medarbejder i hånden, siger vagtchefen.

Den 26-årige mand, der ifølge vagtchefen var meget udadreagerende, blev anholdt på stedet.

Omkring klokken 5 fredag morgen er den 26-årige fortsat i politiets varetægt, og det skal han være ifølge vagtchefen være i 'en del timer endnu'.

Der er ikke sket nævneværdig skade på den politibetjent, der blev bidt i hånden.

- Den 26-årige var kraftigt påvirket af narko, siger vagtchefen.

Den anholdte bliver sigtet for vold mod en polititjenestemand, og derudover får han også en sigtelse for bedrageri, fordi han nægtede at betale for taxaturen.