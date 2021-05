Teenagemorder flyttet før ankesag

Et år efter at Wilson Philip Rasmussen blev idømt otte års fængsel for drab, skal sagen for landsretten

En 16-årig er kommet tættere på sin familie, før han i februar håber at kunne overbevise landsretten om, at det var selvforsvar, da han i april sidste år stak en 18-årig mand ihjel i Gentofte. Politiet døbte sagen Snapchat-drabet

Wilson Philip Rasmussen har indtil for nylig siddet varetægtsfængslet på en lukket institution på Fyn, men er nu flyttet til Sjælland. Han blev i februar i år idømt otte års fængsel for manddrab.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Ankesagen er berammet til februar, og landsdommerne skal blandt andet vurdere sagen, som fik byretten til udmåle den lange fængselsstraf over Wilson Philip Rasmussen for at have slået Ali Reda Hadi Hassan ihjel.

- Vi ser frem til at få nye øjne på beviserne i sagen, siger Wilson Philip Rasmussens forsvarsadvokat Mads Kramme til Ekstra Bladet.

Den dømte går efter frifindelse for manddrab, subsidiært en mildere straf.

- Selv med det bevisresultat, der var i byretten, er det min opfattelse, at straffen er for hård, omstændighederne taget i betragtning.

- Det var ikke et uprovokeret drab. Der er tale om, at begge parter var indforstået med, at der skulle udøves grov vold. Det er utvilvsomt. Og set i det lys er straffen udmålt for hårdt.

Politiet fandt blandt andet en økse på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Kræves udvist

Wilson Philip Rasmussen har siden den skæbnesvangre nat fastholdt, at han handlede i selvforsvar - for at redde sit eget liv.

Udover teenageren blev fire af Ali Reda Hadi Hassans venner også dømt i sagen.

To af de implicerede kom op at skændes via den populære beskedtjeneste og mødte efterfølgende sammen med nogle venner op på en parkeringsplads nord for København for at ordne mellemværendet.

Ekskæreste, kæreste, familie og venner bar forskellige billeder af Ali Reda Hadi Hassan trykt på t-shirts, da de viste den afdøde deres respekt under retssagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

For to dømte er sagen slut. De har modtaget og afsoner i øjeblikket deres fængselsdomme på henholdsvis et og to års fængsel. To andre var også klar til at tage deres straf, men den fandt Statsadvokaten ikke hård nok.

De fik et års fængsel hver, men slap med en advarsel i stedet for at blive udvist, som anklagemyndigheden i Nordsjælland havde krævet. Det vil man så forsøge at få dommerne ved Østre Landsret til at gå med på.

Lillebror fjernet

Wilson Philip Rasmussens lillebror deltog også i det planlagte masseslagsmål. Han var kun 13 år, blev stukket med kniv og er som følge af den alvorlige sag blevet tvangsfjernet fra hjemmet.

Manden, som Wilson Philip Rasmussen blev uvenner med på Snapchat, og stak lillebroderen, hedder Youssef Al-Awad. Han er idømt to års fængsel.

Mere end ti børn og unge blev anholdt og iført hvide dna-dragter , da den 18-årige mand var blevet dræbt. Foto: Kenneth

Sammen med Youssef Al-Awad blev tre andre venner dømt for voldshandlingen mod Wilson Philip Rasmussen.

To 19-årige og en 20-årig er hver idømt et års fængsel. Den ene 19-årige og den 20-årige blev frifundet for udvisning og slap med en advarsel, men skal altså nu i landsretten.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, forsøgte Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år at råbe myndighederne op.

Hun ønsker ikke at kommentere den kommende landsretssag.