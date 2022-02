Teenagemorder for retten igen

15-årig dreng stak 18-årig ihjel under masseslagsmål - nu vil han frifindes for drab

Wilson Philip Rasmussen blev sidste år idømt otte års fængsel for at have stukket en 18-årig mand ihjel på en skaterbane i Gentofte.

Han har dog hele tiden fastholdt, at der var tale om selvforsvar, og havde den dengang 15-årige dreng ikke stukket kniven i Ali Reda Hadi Hassan, ville det have været hans forældre, der skulle begrave en søn.

Torsdag begynder ankesagen ved Østre Landsret, hvor den i dag 17-årige teenager vil frifindes for det, han ikke har erklæret sig skyldig i - altså manddrab.

- Vores påstand er frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse, siger Wilson Philip Rasmussens forsvarsadvokat Mads Kramme til Ekstra Bladet.

Han repræsenterede også teenageren i byretten, hvor klienten fik udmålt den straf, der efter praksis er den hårdest mulige for manddrab.

- Jeg mener ikke, at retten i høj nok grad tog højde for den situation, min klient rent faktisk befandt sig i, siger forsvareren med reference til, at Wilson Philip Rasmussen efter eget udsagn forsvarede sig mod den ældre og fysisk overlegne mand, der ifølge ham gik til angreb under et planlagt masseslagsmål.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade og fik blandt andet kraniebrud under slåskampen, som var arrangeret over det sociale medie Snapchat.

Efter flere beskedudvekslinger mellem Wilson Philip Rasmussen og den to år ældre Youssef Al-Awad, aftalte de at mødes for at ordne uoverensstemmelserne.

Det endte helt galt.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Udover teenageren blev fire af Ali Reda Hadi Hassans venner også dømt i sagen.

Youssef Al-Awad og en i dag 19-årig mand blev idømt fængselsstraffe på henholdsvis to og et års fængsel, og bortset fra at skulle vidne i landsretten slipper de for videre tiltale.

To andre var også klar til at tage deres straf, men den fandt Statsadvokaten ikke hård nok. De blev nemlig ikke, som anklageren i byretssagen krævede, udvist. Det spørgsmål skal Østre Landsret nu tage stilling til.

Wilson Philip Rasmussens lillebror deltog også i det planlagte masseslagsmål. Han var kun 13 år, blev stukket med kniv af Youssef Al-Awad og blev som følge af den alvorlige sag tvangsfjernet fra hjemmet.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, forsøgte Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år at råbe myndighederne op.

Wilson Philip Rasmussen sad indtil byretsdommen varetægtsfængslet på en lukket institution på Fyn, men er nu flyttet til Sjælland.

Der er afsat seks retsdage til ankesagen.