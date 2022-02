Teenagemorder: Han løb ind i kniven

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Med ordene 'jeg knepper dig, din luder' satte en bevæbnet gruppe unge mænd i bevægelse i mørket på parkeringspladsen ved skaterbanen. Kort efter var 18-årige Ali Reda Hadi Hassan død - dræbt af et stik i hjertet.

Sådan husker den nordsjællandske teenager, der er dømt for drabet, den voldsomme begivenhed for knap et år siden.

Wilson Philip Rasmussen fra Virum var kun 15 år, da han stak den tre år ældre irakisk-fødte mand fra Frederiksberg ihjel under et planlagt masseslagsmål, og han vil nu frifindes for en del af den alvorlige forbrydelse, som har givet ham en straf på otte års fængsel.

Den domfældte er i dag 17 år og har siden de skæbnesvangre øjeblikke i nattemørket i Gentofte fastholdt, at han forsvarede sig mod den fysisk overlegne mand og hans venner.

Ekskæreste, kæreste, familie og venner bar forskellige billeder af Ali Reda Hadi Hassan trykt på t-shirts, da de viste den afdøde deres respekt under byretssagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Tre år ældre end mig'

At en kniv skar sig 13 centimeter igennem både hud, underhud, ribben og ind i hjertet på Ali Reda Hadi Hassan var ifølge Wilson Philip Rasmussen nærmest et selvforskyldt uheld.

- Da de begynder at løbe mod mig, laver jeg denne her, sagde han, mens han hævede venstre arm for at rekonstruere situationen.

- Jeg holder den i strakt arm og gør ingen bevægelse for at få kniven ind i ham.

- Det skal forstås sådan, at han løber ind i kniven, spurgte retsformanden, der sad mellem to andre landsdommere, opfølgende.

- Ja. Han var forholdsvis stor og en del bredere end mig. Han var tre år ældre end mig, sagde Wilson Philip Rasmussen.

At han overhovedet befandt sig ved Jägers Skatepark skyldes efter hans udsagn, at han ville forsvare sin dengang 13-årige lillebror.

Lillebroderen var om aftenen 24. april 2020 kommet op at skændes med et par fyre over den populære beskedtjeneste Snapchat, og han havde ifølge Wilson Philip Rasmussen brug for hjælp til at løse konflikten.

- Fordi min lillebror spørger om hjælp til at løse konflikten, forsøgte han at forklare anklager Peter Messerschmidt på ankedagens første retsdag.

'Bare forsvare min lillebror'

Han kunne ikke redegøre nærmere for, hvad broderens konflikt bestod i:

- Jeg har ikke behov for at vide, hvad den består i. Jeg har bare behov for at forsvare min lillebror.

- Hvorfor slukkede I ikke bare telefonen, spurgte anklageren.

- Så ville beskederne jo bare være der, når vi tændte den igen, svarede Wilson Philip Rasmussen, som selv endte i et skænderi på Snapchat - med den dengang 17-årige Youssef Al-Awad.

Wilson Philip Rasmussen kaldte på et tidspunkt Youssef Al-Awads mor for luder, og de aftalte at mødes for at ordne mellemværendet. Ifølge Wilson Philip Rasmussen med de bare næver.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Anklageren ville vide, hvad der var gået gennem den unge mands hoved, før han begav sig af sted for at slås.

- Det er to år siden. Jeg kan ikke svare på, hvad der gik igennem hovedet på mig der, svarede teenageren, som tog flere knive med til mødet.

Kunne ikke konsekvensberegne

Det gjorde gruppen, der ledsagede Youssef Al-Awad også, og anklageren forsøgte at få opklaret, hvorfor der blev medbragt våben, når aftalen gik på nævekamp.

- Jeg var 15 år. Min hjerne var ikke udviklet særlig meget. Jeg kunne ikke konsekvensberegne.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, forsøgte Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år at råbe myndighederne op.

Wilson Philip Rasmussen blev selv hårdt såret under slåskampen, hvor han blandt andet fik kraniebrud. Lillebroderen blev stukket i ryggen med en kniv af Youssef Al-Awad.

Den drabsdømte fortalte i landsretten, at han var 'rigtig bange' og:

- Især fordi, jeg var der med en lille dreng på 13 år.

- Jeg kunne ikke bare flygte fra en lille dreng på 13 år. Jeg kan ikke bare løbe fra min lillebror, der er 13 år gammel. Det gør man ikke, lød det igen og igen.

Børn og unge i dna-dragter efter det fatale masseslagsmål 25. april 2020. Foto: Kenneth Meyer

'Han røg indover mig'

På et tidspunkt ville anklageren så vide, hvorfor Wilson Philip Rasmussen alligevel stak af, da Ali Reda Hadi Hassans venner havde kastet sig over ham.

- Da jeg selv var blevet overfaldet, tænkte jeg bare på at komme væk for at redde mit eget liv, svarede han.

Wilson Philip Rasmussen kunne ikke udtømmende forklare, hvorfor den afdøde 18-årige havde to stiksår og mærker efter at være blevet ramt på halsen med en strømpistol, som han havde med til slåskampen, men dog nægter at have brugt til at pacificere sin rival.

Det kan efter hans opfattelse være sket, da Ali Reda Hadi Hassan efter det dræbende knivstik faldt ned over ham.

- Han røg indover mig, efter at jeg havde stukket ham. Der kan min strømpistol have ramt ham.

Wilson Philip Rasmussen, som virkede mere fattet end under byrettens behandling af sagen, lod flere gange vide, at han fortrød.

- Jeg var ikke taget af sted, hvis jeg havde vidst, at en ville blive dræbt, og at andre kom til skade.

12 nævninger og tre landsdommere skal afgøre Wilson Philip Rasmussens fremtid. Der er afsat seks dage til ankesagen, hvor den 17-årige altså vil frifindes for manddrab.