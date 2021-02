Teenagemorder vil frifindes

Wilson Philip Rasmussen vil frifindes for manddrab.

Den 16-årige dreng blev for knap to uger siden idømt otte års fængsel for i april sidste år at have stukket en 18-årig mand ihjel under et masseslagsmål i Gentofte nord for København.

Wilson blev morder som 15-årig: Mor forudså tragedien

- Min klient og jeg vil gerne have afprøvet beviserne ved landsretten. Vi mener, det er en meget hård dom, siger den dømte teenagers forsvarsadvokat, Mads Kramme, til Ekstra Bladet.

Han har nu anket sagen til Østre Landsret med påstand om frifindelse i det, teenageren ikke erkendte under retssagen ved Retten i Lyngby.

Wilson Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Wilson Philip Rasmussen har i byretten erkendt at have stukket Ali Reda Hadi Hassan en gang med kniv, men fastholdt, at det var i nødværge.

Det vurderede tre dommere og fem nævninger dog ikke. Teenageren, der kun var 15 år på gerningstidspunktet, blev fundet skyldig i manddrab. Én nævning mente udelukkende, at han kunne findes skyldig i vold med døden til følge.

Snapchat-drabet Billede af Ali Reda Hadi Hassan i blomsterhav på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer 18-årige Ali Reda Hadi Hassan døde under et masseslagsmål natten til 25. april 2020. Nordsjællands Politi har døbt sagen Snapchat-drabet. Alis venner fortalte kort efter drabet til Ekstra Bladet, at en hyggeaften på Tjørnegårdsskolen i Gentofte blev afbrudt, fordi Alis ven Youssef Al-Awad havde en uoverensstemmelse med en anden via den populære beskedtjeneste. 'Din mor er en luder', skulle den dengang 15-årige, som er Wilson Philip Rasmussen, have meddelt den dengang 17-årige Youssef Al-Awad. Det skulle de mødes og tale om, har Alis kæreste fortalt til Ekstra Bladet. Det huskede hun ikke længere, da hun vidnede i retten. Ved det skæbnesvangre masseslagsmål blev der blandt andet brugt strømpistol, håndøkse, knive, en totenschlæger og et jernrør fra en vandpibe. Mere end ti børn og unge blev anholdt ved politiets ankomst til gerningsstedet. Fem er dømt i sagen. Flere af de andre har vidnet under hovedforhandlingen. Vis mere Luk

Under proceduren i byretten plæderede Wilson Philip Rasmussens forsvarer for, at hans klient maksimalt burde idømmes mellem fire og fem års fængsel.

Anklageren krævede otte års fængsel, som i praksis er det maksimale, en person under 18 år kan idømmes, medmindre der er tale om helt særlige omstændigheder.

De skal også i fængsel Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Fire af Ali Reda Hadi Hassans venner skal også i fængsel. Youssef Al-Awad skal to år i fængsel. Det er den unge mand, som Wilson Rasmussen kom op at skændes med på Snapchat forud for det fatale masseslagsmål. Den 18-årige er blandt andet dømt for grov vold mod Wilson Rasmussens dengang 13-årige lillebror. Dertil kommer medvirken til grov vold mod Wilson Rasmussen, som blandt andet fik kraniebrud. Youssef Al-Awad modtog dommen på stedet. Sammen med Youssef Al-Awad blev tre andre venner dømt for voldshandlingen mod Wilson Rasmussen. To 19-årige og en 20-årig er hver idømt et års fængsel. Den ene 19-årige og den 20-årige blev frifundet for udvisning og slap med en advarsel. Det er de glade for, forsikrede de Ekstra Bladets udsendte om udenfor retten.

Snapchat-drabets persongalleri: Børn af læge, rocker og borgmesterkandidat

Emma er i chok: Min teenagesøn er dømt for drab