Teenagemorders forsvarer: Han er en god dreng

Otte års fængsel for teenagedrab: Wilson Philip Rasmussens mor vil tale med sin søn om at få drabssagen behandlet af Højesteret, efter at landsretten torsdag nåede frem til samme afgørelse som byretten

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Mens Wilson Philip Rasmussen lynhurtigt forlod retssalen, efter han havde hørt stadfæstelsen af dommen på otte års fængsel, havde teenagerens forsvarsadvokat heller ikke meget at bemærke.

- Jeg tager dommen til efterretning, lød det.

I løbet af de seneste uger, hvor ankebehandlingen af sagen, politiet døbte Snapchat-drabet, har Mads Kramme ellers brugt enhver mulighed til at forsøge at overbevise retten om, at hans klient skulle frifindes for drab, subsidiært idømmes en mildere straf for vold med døden til følge.

Heller ikke efter, at landsretten havde fundet hans klient skyldig i manddrab, ganske som byretten gjorde det for godt et år siden, lod han sig umiddelbart slå ud.

– Der er kæmpestor forskel på, om man går ned ad gaden og hugger en eller anden tilfældig ned, og så den situation, Wilson har stået i, lød det under strafproceduren torsdag formiddag.

Mads Kramme har både repræsenteret Wilson Philip Rasmussen i by- og landsret og betegner ham som en god dreng. Selv har den dømte i landsretten forklaret, at han som 15-årig ikke var i stand til at konsekvensberegne og aldrig var mødt op til slåskamp, hvis han havde vidst, at nogen ville dø den nat. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Opfører sig ordentligt

For otte års fængsel er ifølge forsvareren for hård en straf, der højst burde fastsættes til mellem fem og seks års fængsel.

– Der var tale om et arrangeret slagsmål. Modparten var bevæbnet med våben. Wilson var 15 år gammel. Det er en formildende omstændighed, lød det fra den i dag 17-årige mands forsvarer under proceduren.

– Han har også udviklet sig. Han passer sine ting. Han er en god dreng, der opfører sig ordentligt og er hjælpsom, uddybede Mads Kramme, der refererede til en udtalelse fra den institution, hvor Wilson Philip Rasmussen har været indsat siden sidste forår.

Ifølge den er Wilson Philip Rasmussen velfungerende, og ansatte på institutionen er positive over for hans udvikling.

– Han er god til at komme op om morgenen og god til struktur. Han arbejder altid koncentreret, tager sig af huslige pligter og er god til at hjælpe til, læste Mads Kramme op fra udtalelsen.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet. Han har under landsretssagen forklaret, at han som 15-årig ikke var i stand til at konsekvensberegne og aldrig ville være mødt op for at slås, hvis han havde vidst, at det ville koste nogen livet. Privatfoto

– Han er også god til at se indad og mærke efter og trække sig, når han har behov for det, fortsatte forsvareren.

Mekaniker eller tømrer

Wilson Philip Rasmussen fik også selv lejlighed til at svare på nogle spørgsmål om sine fremtidsplaner.

Iført mørke jeans, en sweater med lynlås og sit tykke krøllede hår redt tilbage over et undercut tog han plads i midt af retssalen foran landsdommerpodiet. Her sad han og trippede let med fødderne i et par hvide sneakers med guldtryk af mærket Versace Jeans Couture.

– Jeg vil gerne have min tiende klasse, og så vil jeg gerne være tømrer eller mekaniker, lød det.

– Den tid, du skal sidde inde, den har du besluttet dig for at bruge til noget fornuft? spurgte forsvareren.

– Ja, det har jeg.

– Det er godt, Wilson, tak, svarede Mads Kramme.

Før nævningetinget trak sig tilbage for at votere straffen, gav retsformanden Wilson Philip Rasmussen ham mulighed for at få det sidste ord.

– Nej, ellers tak, lød det venligt.

Overvejer Højesteret

Mindre end en time senere var håbet ude og fremtidsplanerne syntes langt væk.

– 2920 dage for at forsvare sig selv, som den dømtes mor Emma Valentine udtrykte det, efter at hendes søn sammen med Kriminalforsorgens repræsentanter havde forladt retslokalet.

– Han kiggede ikke på os, men skyndte sig væk, så han er rigtig ked af det, sagde moren, som sammen med sin eksmand fulgtes ud af retten med Wilson Philip Rasmussens lillebror.

Begge Emma Valentines sønner deltog i masseslagsmålet i Gentofte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lillebroren var bare 13 år, da hans storebror stak den ældre teenager ihjel. Nu er han 15 år og som konsekvens af sine egne handlinger under masseslagsmålet, hvor han stak en 17-årig med kniv og selv blev stukket i ryggen, på andet år tvangsanbragt udenfor hjemmet - flere hundrede kilometer væk fra sin storebror.

Emma Valentine vil nu i samråd med sin ældste søn og hans forsvarer overveje, om de skal forsøge at få sagen for Højesteret.

Mor: Min søn var uskyldig

Ali Reda Hadi Hassan blev kun 18 år. Han blev dræbt af et dybt knivstik i hjertet en aprilnat for snart to år siden. Foto: Kenneth Meyer

– Det er rigtig godt, sagde den dræbtes søster efter landsrettens afgørelse.

- Han er morder, tilføjede hun med blikket rettet mod pladsen, hvor Wilson Philip Rasmussen for kort tid siden havde siddet.

Den dræbtes mor Najat Al-Hassan tilføjede, at det er godt, at alle nu ved, at hendes søn ikke var skyldig.

– Han var en sød og god dreng, og sjov.

Ikke uskyldig

At den dræbte skulle have været uden skyld, har Wilson Philip Rasmussens forsvarsadvokat Mads Kramme flere gange tordnet imod.

– Han har spillet en væsentlig rolle, var selv bevæbnet og indstillet på, at der skulle ske noget voldsomt - minimum grov vold, sagde Mads Kramme blandt andet i forsøget på at overbevise de ni nævninger og tre landsdommere om at give hans klient en mildere straf.

Wilson Philip Rasmussen har igen og igen forklaret, at havde han ikke forsvaret sig, var han selv blevet dræbt af den markant større Ali Reda Hadi Hassan, som ifølge ham kom stormende mod ham med en kniv i hånden.

Både byretten og landsretten har afvist at tilkende den dræbtes familie tortgodtgørelse og lagt til grund, at den dræbte deltog i de voldsomme begivenheder, der kostede ham livet.

– Det er lige meget, sagde Najat Al-Hassan torsdag med henvisning til den manglende erstatning.

Hun har tidligere betegnet spørgsmålet om erstatning som en hån mod hendes følelser.

Fire af den dræbtes venner blev også idømt fængselsstraffe i sagen for henholdsvis grov vold og medvirken til grov vold.

To af dem blev også krævet udvist af Danmark, men slap i byretten for den sanktion.

Det var Statsadvokaten dog ikke tilfreds med, og det skal landsretten senere i år tage stilling til.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, var det en broget skare, der var til stede den aprilnat, hvor Ali Reda Hadi Hassan mistede livet. Én er barn af en læge, en andens far er en fremtrædende rocker, ligesom et barns forælder er borgmester.

Ekstra Bladet har også tidligere har beskrevet, hvordan Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år forsøgte at råbe myndighederne op.