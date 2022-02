Teenagemorders mor gav op

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Ansigterne på 12 nævninger var alvorlige, mens de fulgte med i indledningen på første retsmøde i ankebehandlingen af den sag, som politiet har døbt Snapchat-drabet.

De skal sammen med tre landsdommere afgøre en teenager fra Nordsjællands fremtid. Wilson Philip Rasmussen har siden 25. april 2020 været i Kriminalforsorgens varetægt, efter at han stak en 18-årig mand ihjel med en lilla kniv under et planlagt masseslagsmål i Gentofte.

Wilson Philip Rasmussen var kun 15 år gammel og har siden de skæbnesvangre øjeblikke fastholdt, at han handlede i nødværge. Det afholdt dog ikke et nævningeting i Byretten i Lyngby fra at idømme ham otte års fængsel for blandt andet drabet på Ali Reda Hadi Hassan,

Mor brød sammen

På de to år, Wilson Philip Rasmussen har været frihedsberøvet, har hans udseende undergået en markant forandring. Han fremstod ved sagens begyndelse som en nervøs dreng med flakkende øjne og sit store, mørke krøllet hår gemt under sweatshirtens hætte. Ved sagens begyndelse i byretten havde han raget håret af og fastholdt mestendels et indifferent ansigtsudtryk.

Wilson Philip Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

På ankesagens første dag trådte han flankeret af to af Kriminalforsorgens transportbetjente ind i retssal 1 og bevægede sig iført mørkt tøj og en sweater med lynlås med rank ryg mod forsvarsadvokat Mads Kramme, der også repræsenterede ham i byretten. På vejen smilede den i dag 17-årige unge mand med rolige øjne og nikkede mod tilhørerrækkerne. De viltre lokker var tilbagestrøget over et skarpt undercut over ørerne.

Forsvarsadvokat Mads Kramme vil have sin klient frifundet for drab, og hvis ikke det lader sig gøre, en mildere straf end otte års fængsel. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Trafikken havde forsinket den domfældte, som er varetægtsfængslet på en institution på Sjælland, og det fik retsformanden til at sende en løftet pegefingre til Kriminalforsorgens udsendte om at tage af sted i ordentlig tid.

Også Wilson Philip Rasmussens mor, Emma Valentine, var forsinket, men slap for reprimander fra dommerpanelet, da hun tog plads på en stol bagest i retslokalet.

Efter venligt overfor dommeren at have bekræftet, at hun er Wilson Philip Rasmussens mor, overmandede gråden hende. Særligt da anklager Peter Messerschmidt begyndte på sin forelæggelse af sagen, som han mener skal udløse en skærpet dom til Wilson Philip Rasmussen.

Emma Valentine blev vækket den aprilnat for to år siden, hvor hendes sønner var blevet indlagt på hver sit hospital og begge involveret i en drabssag. Det glemmer hun aldrig. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Moderens fortvivlelse fik på et tidspunkt en kvindelig nævning til at kigge på hende, mens Emma Valentines søn forsøgte at koncentrere blikket mod den skærm, hvor han kunne følge med i anklagerens gennemgang af de voldsomme begivenheder 25. april 2020.

Et gensyn med videoovervågningen af øjeblikkene, der gik forud for den fatale slåskamp, der blev udløst af et skænderi på Snapchat med en to år ældre teenager. Gensynet med billeder fra gerningssted, gerningsvåben og undersøgelser af både ham og Ali Reda Hadi Hassan, hvis død han med knivstik i hjertet forvoldte.

I første pause gav den drabsdømte teenagers mor op. Minderne om den mareridtslignende nat, hvor begge hendes sønner pludselig var midtpunkt i en drabssag, vældede op i hende, og hun så sig ikke i stand til at overvære resten af retsmødet.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, forsøgte Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år at råbe myndighederne op.

Fire af den dræbtes venner blev også dømt i byretten for henholdsvis grov vold medvirken til grov vold.