Teenagepige dræbt i formodet hajangreb i Australien

En blot 16-årig pige er dræbt i, hvad der formodes at være, et hajangreb.

Angrebet skete i Swan River syd for den australske by Perth lørdag eftermiddag lokal tid, skriver ABC News.

Ifølge politiet havde pigen kørt på vandscooter med sine venner, da hun sprang i vandet for at svømme i nærheden af nogle delfiner.

Omkring klokken 15 modtog politiet alarmopkaldet, og ambulancer blev straks sendt til stedet. Pigens liv stod dog ikke til at redde, og kort før klokken 18 bekræftede politiet, at hun var død på stedet.

- Ekstremt traumatisk

En lokal politiinspektør siger til ABC News, at undersøgelserne fortsat er i gang, men at alle vidneberetninger peger på, at tragedien skyldtes et hajangreb.

Annonce:

- Familien var der ikke, da det skete. Men hendes venner var der, og som du kan forestille dig, er dette en ekstremt traumatisk hændelse for enhver at være vidne til, siger politiinspektøren til ABC News.

Han påpeger, at han ikke har tænkt sig at gå i detaljer med skaderne i det, han kalder 'en ekstremt traumatisk begivenhed for alle involverede, og alle der kendte den unge pige.'

Anden gang på to år

Et vidne beskriver, at hun hørte børn skrige og gik ud for at se, hvad der skete. Hun beskriver pigens skader som 'intet, jeg har set før.'

Også i 2021 skete et hajangreb i Swan River, da en lokal blev alvorligt såret af en tyrehaj, mens han svømmede i vandet. Hajangreb i Swan River er dog sjældne. Siden angrebet i 2021 formodes der ikke at være sket et siden 1960'erne.

Læs også: Kristoffer overlevede hajangreb