Teenagepige dræbt: Teknikere tilbage på gerningssted

18-årig ung mand er sigtet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde

Politiets teknikere var fredag tilbage på gerningsstedet i Kirsebærplantagen i Nyråd ved Vordingborg, hvor en blot 18-årig pige natten til lørdag blev fundet myrdet med flere knivstik i brystet, hvorefter hendes lig blev brændt på 65 procent af kroppen.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen vil ikke komme nærmere ind på, hvad teknikerne var tilbage i lejligheden for at undersøge.

- Når der sker sådan nogle ting, er der omfattende tekniske undersøgelser, som ikke altid kan afsluttes første dag. Der er en hel del ting, som skal klarlægges, og det arbejder vi på hver dag, siger han.

Også den 18-årige kvindes dybt sorgramte mor tænker konstant over, hvordan hendes datters sidste minutter var.

Foto: Per Rasmussen

- Han har taget den ene af mine to dyrebareste fra mig. Det er måden, det er sket på, som jeg ikke kan lade være med hele tiden at tænke på, siger moren i et interview med Ekstra Bladet.

Den 18-årige spinkle teenagedreng, der er sigtet for drabet, blev fremstillet i grundlovsforhør i søndags.

Her erkendte han de faktiske forhold, men nægtede sig skyldig i sigtelserne med begrundelsen, at han ikke havde forsæt til at begå handlingerne.

Det fremgår af fængslingskendelsen, at han har erkendt, at han stak sit offer ni gange i torsoen og først stoppede med at stikke, da kniven satte sig fast i forurettedes knogler og knækkede.

Grundlovsforhøret blev kørt for åbne døre bortset fra et enkelt punkt, som dommeren vurderede, skulle læses op for lukkede døre af hensyn til offeret.

Det er derfor uvist, hvad det angik.

Det fremgår dog, at sigtede har forklaret, at 'han blev bange, da forurettede skreg, og at der var flere faktorer end de, som er beskrevet i rapporten bilag K (som blev læst op for lukkede døre, red.), som dannede baggrund for hans handling'.

På spørgsmålet om, hvorvidt politiet har en fornemmelse af, hvad der er motivet i sagen, svarer vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen:

- Vi har en fornemmelse af det, men det er noget af det, vi stadig arbejder med.