Teenager anholdt: Offer skudt i nakken

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): På klos hold blev en 39-årig mand ramt af skud, da han lørdag 4. december var gæst på en vandpibe-café på Åboulevard i København.

Nu mener politiet at have fundet frem til gerningsmanden - en 18-årig ung mand, som fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Iført blåt joggingtøj tog den unge mand plads i salen, hvor han blev sigtet for drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen ramte kuglen fra en 9 mm-pistol offeret i nakken og fandt ud af kroppen via offerets mundhule.

Af sigtelsen fremgår det også, at politiet mener, teenageren handlede i 'forening og efter forudgående aftale' med endnu uidentificerede medgerningsmænd.

Kort efter blev dørene til retsmødet lukket, og derfor vides det ikke, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen.

Uden for retslokalet opstod der tumult mellem tre unge mænd på en den ene side og en anden ung mand på den anden. Der var begrænsede pladser i retten, så de tre havde ikke fået lov til at komme ind, og de blev vrede, da det gik op for den, at den fjerde mand havde fået adgang ved at møde op ved et tidligere retsmøde og blive siddende i retten.

Betjentene fik ret hurtigt dæmpet parterne.

Teenageren blev anholdt, da Københavns Politi under en koordineret aktion torsdag slog til i flere byer.

I den forbindelse ransagede politiet seks adresser i Storkøbenhavn. Her blev der blandt andet fundet en pistol, som politiet formoder er den, der blev brugt til drabsforsøget, og flere andre effekter af værdi for efterforskningen.

- Vi har haft en bred og omfattende efterforskning. Den 18-årige er ikke registreret som bandemedlem, men har en vis tilknytning til bandemiljøet. Vi har en indikation af motivet, men af efterforskningsmæssige hensyn kan jeg ikke komme nærmere ind på det. Der er ikke en direkte kobling med nogle af de andre skyderier fra den seneste tid, men vi vurderer, at drabsforsøget er banderelateret. Med gårsdagens anholdelse og ransagninger bringer det os meget videre i efterforskningen, som fortsætter ufortrødent, siger lederen af Afdeling for organiseret kriminalitet, vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Den tilskadekomne 39-årige er ikke medlem af en bandegruppering. Hans tilstand er stabil, men fortsat kritisk.

De seneste uger har der været en række skyderier i Storkøbenhavn, som politiet vurderer har eller kan have relation til rocker- og bandemiljøet.

Senest blev en ung dansker skudt i Malmø onsdag.

Blodige decemberdage Torsdag 2. december En 27-årig mand blev på Sorgenfrigade tæt på Nørrebrogade i København skudt i ryggen og dræbt på gaden i myldretiden klokken cirka 16.30. Han var sammen med mindst en uidentificeret mand, der løb fra stedet. Politiet har anholdt en 21-årig svensk statsborger og en 18-årig dansker. De er sigtet for drab og drabsforsøg og varetægtsfængslet frem til 22. december. Den ramte er ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af gadebanden NNV, der holder til i Nørrebro/Nordvest-kvarteret. Fredag 3. december Klokken cirka 11.30 kom to mænd ind i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre og affyrede skud. En 17-årig bulgarsk dreng, som ifølge politiet kom til Skandinavien tidligere i år, blev dræbt. Han stod i salonen og klippede en 15-årig skoledreng. Skoledrengen blev ramt af skud i hånden og måtte på hospitalet. En 28-årig mand, der er bosat i Sverige, blev såret alvorligt og var i kritisk tilstand. Hans tilstand blev efterfølgende stabiliseret. Ingen er anholdt. Lørdag 4. december Lørdag klokken cirka 21.30 kom en mand ind på en vandpibecafé på Åboulevard 39 på Frederiksberg og affyrede et skud, der ramte en 39-årig gæst på caféen i hovedregionen. Offeret er i kritisk tilstand. Gerningsmanden flygtede derefter om hjørnet og af uvisse årsager ind i en nærliggende Netto. Her blev han filmet af et overvågningskamara. Han løb ud af butikken igen og forsvandt. 18-årig anholdt Tirsdag 7. december Klokken cirka 1 natten til tirsdag blev to mænd ramt af skud i Herlev ved Hækmosen og Krebsdammen. Den ene mand fandt ud på vejen og stoppede en civil bil, der kørte ham til hospitalet. Hans tilstand er stabil. Senere på natten fandt politiet den anden dræbt i skovbunden. En mand blev kort efter anholdt og sigtet i sagen, men politiet valgte at løslade ham efter afhøring. Onsdag 15. december Omkring klokken 16 bliver en mand skudt på en parkeringsplads i Bunkeflostrand i Malmø. Der er tale om en 25-årig dansk statsborger, som dør af sine skader. Ifølge svensk politi flygter gerningsmændene fra stedet i en mørk bil - formentlig en sort Audi RS4 på udenlandske plader. Fire personer er anholdt i forbindelse med sagen. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et 26-årigt højtstående medlem af gadebanden NNV blandt de anholdte. Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

