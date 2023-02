Teenager begik brutal voldtægt med gagball

En kvinde gennemlivede en nat i juli sidste år et uhyggeligt mareridt, da en 19-årig mand tvang sig ind i hendes hjem, inden han fastbandt og voldtog hende. Og måneden efter forsøgte han igen.

Det fremgår af retsdokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Sagen skal for retten 3. marts, og ifølge retsmødebegæringen forventer anklagemyndigheden, at sagen vil blive hurtigt afgjort som en tilståelsessag ved Retten i Holstebro.

Man kan derfor udlede, at den unge mand vil erkende sig skyldig i de voldsomme sigtelser mod ham, der går på voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje, frihedsberøvelse, husfredskrænkelse, vidnetrusler voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser.

Bundet med gaffatape

Ifølge retsdokumenterne voldtog han sagens første offer 25. juli 2022 om natten mellem klokken 1.30 og cirka to timer frem, efter at han var trængt ind på kvindens adresse i Lemvig.

Her berøvede han hende friheden ved at binde hende på hænder og fødder med gaffatape, som han også satte for hendes øjne, inden han tvang en gagball ind i munden på hende.

Herefter begik han en række seksuelle overgreb på kvinden, som bliver udpenslet i retsdokumenterne.

Han er yderligere sigtet for vidnetrusler, da han under episoden truede med, at hvis hun meldte det til politiet ville han voldtage hende igen.

Reddet af låst dør

Men teenageren vendte tilbage til adressen igen en måned senere 22. august.

Den aften omkring 22.30 er han sigtet for forsøg på voldtægt og frihedsberøvelse, da politiet mener, at han igen ville trænge ind på adressen for at begå endnu et overgreb mod offeret.

Han blev forhindret, da døren var låst.

Sex med sexdukke

Fire dage senere, 28. august, blev han set i et skovområde i Lemvig, hvor han helt nøgen havde sex med en lolitadukke lidt i klokken fire om eftermiddagen.

I forbindelse med den episode er han sigtet for blufærdighedskrænkelse mod endnu et offer, der tilfældigt overværede akten.

Det fremgår af retsmødebegæringen, at anklagemyndigheden vil konfiskere gagballen, der blev brugt under voldtægten.

Ekstra Bladet følger sagen.

