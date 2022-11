Teenager dræber tre og sårer 13

Bevæbnet med en semiautomatisk pistol og en revolver dræbte 16-årig gerningsmand tre personer og sårede 13 i Brasilien. Skyderierne skete på to forskellige skoler i det østlige Brasilien

Bevæbnet med en semiautomatisk pistol og en revolver slog den 16-årige dreng først til på sin tidligere skole i Aracruz.

Siden angreb han en privatskole på samme vej.

To lærere og en elev blev dræbt i angrebene, som ifølge brasiliansk politi havde været under planlægning i to år.

Det skriver AP ifølge The Guardian.

Kampklædt

Gerningsmanden var iført skudsikker vest og militær-inspireret påklædning under angrebet, ligesom myndighederne vurderer at den semiautomatiske pistol stammede fra det brasilianske militærpoliti. Revolveren var registreret i farens navn, som gør tjeneste i netop militærpolitiet.

Fire timer efter angrebene blev gerningsmanden pågrebet af brasiliansk politi.

Han tilbageholdes nu på en institution for mindreårige kriminelle.

Stigende tendens

Angrebet falder efter man har set flere tilfælde af angreb rettet mod skoler i landet.

I august i byen Vitória angreb en anden person sin tidligere skole med hjemmelavet sprængstof og knive, dog uden at nogen kom til skade under angrebet.

Gerningsmanden har angiveligt tidligere modtaget psykiatrisk behandling, dog uden at skolen har været orienteret herom.

- Det her viser hvordan voldskulturen er virkelig for nogle mennesker, især unge. Det er et spørgsmål om mentalt helbred, som samfundet skal tage sig af nu til dags, sagde Renato Casagrande, guvernør i Espírito Santo-området,

De seneste fire år har præsident Jair Bolsonaro vedtaget mere end 40 dekreter, som gør våben nemmere at anskaffe og besidde. Ifølge ngo'en Sou da Paz Institute, der kæmper for at nedbringe vold i samfundet, sælges der mere end 1000 våben i Brasilien om dagen.

