Teenager dræbt af søhveps

En 17-årig teenager er død en uge efter, at han blev ramt af en søhveps ved en strand i Queensland, Australien.

Det skriver CNN.

Teenageren svømmede ved Patterson Point ved Bamaga 22. februar, da han blev stukket af søhvepsen.

Få kan dræbe

En søhveps tilhører familien af havhvepse, der er en særligt giftig gople. De er glasklare og har en let blålig farve, og derfor kan de være svære at se i havet. Ligesom en brandmand har de lange arme i form af tråde, der kan være op til tre meter lange.

Havhvepsen er særligt kendt for dens effektive gift. Der findes cirka 50 forskellige arter af havhvepsen, men kun få af dem indeholder gift, der kan dræbe mennesker. Én af disse er den australske søhveps, der på engelsk bærer navnet 'Chironex fleckeri'.

Ifølge lokale medier er det første gang i 15 år, at et menneske dør af en søhveps i området.

Drengen blev bragt til hospitalet efter at være stukket 22. februar og døde 1. marts, oplyser politiet.

Advarer

Det er vigtigt at være særligt opmærksom, hvis man bader i de nordlige farvande i Australien, lyder det efter ulykken.



- Det nylige tilfælde ved Bamaga er en advarsel om at tage sikkerhedsforanstaltninger, når man svømmer i havet i de nordlige farvande, siger Marlow Coates, der er direktør ved Torres and Cape Hospitalet and Health Service.

Han fortæller, at de har observeret både søhvepse og andre afstamninger af arten, der kan foråsage 'Irukandju syndrome' i de nordlige australske farve. Irukandju syndrome er en tilstand, der opstår ved kontakt med en søhveps, Det resulterer som regel i voldsom smerte og i sjældne tilfælde i hjertestop og død.