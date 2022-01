Teenager fængslet for drabsforsøg

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Både familie og en repræsentant fra kommunen var mandag formiddag til stede i retten, hvor en blot 17-årig dreng blev varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Ifølge anklagemyndigheden står teenageren sammen med en række ukendte gerningsmænd bag et voldsomt knivstikkeri natten til søndag på Glerupvej i Rødovre, hvor to mænd på 19 og 22 år blev såret.

Han nægter sig skyldig.

Iført blåt joggingtøj fra kriminalforsorgen blev den 17-årige ført ind i retten flankeret af to betjente. Han hilste kort på sin familie, der havde taget plads på rettens tilhørerpladser, inden han satte sig til rette i midten af lokalet og svarede tydeligt på dommerens spørgsmål om navn og fødselsdato.

Teknikere arbejdede i løbet af søndag på adressen for at klarlægge hændelsesforløbet. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg vil gerne forklare mig, sagde han, inden anklageren kort efter læste sigtelsen højt.

Her fremgik det, at et offer blev stukket tre gange med kniv og havde læsioner i venstre side af torso, skulder og balle. Ifølge politiet angreb den 17-årige efterfølgende offeret med en vodkaflaske, hvorefter han vendte kniven mod en anden, som også var til stede på adressen i Rødovre.

Overfaldet skete omkring klokken 01.15 natten til søndag og politiet skred til anholdelse af teenageren søndag aften klokken 19.26.

Af hensyn til efterforskningen og politiets jagt på de øvrige formodede gerningsmænd, som fortsat er på fri fod, valgte dommeren at lukke dørene ved grundlovsforhøret. Det er derfor uvist, hvad teenageren har forklaret.

Efter over en times retsmøde blev teenageren varetægtsfængslet frem til 27. januar.

Skete til en fest

Ifølge Jeanette Madsen, der lejer ejendommen, hvor episoden fandt sted, er knivstikkeriet sket under en fest. De to unge fyre, som blev såret er ansat i hendes mands håndværkerfirma.

- Så vidt jeg kan forstå, har de inviteret nogle piger over, mens de har siddet og drukket og hørt musik. Pludselig dukker der omkring fem unge op, og så opstår knivstikkeriet på grund af noget jalousi, fortæller Jeanette Madsen.

Hendes mand var til stede på adressen, da episoden fandt sted, og Jeanette Madsen fortæller, at han havde låst sig inde og ringet efter hjælp.

De to unge blev efterfølgende behandlet og hurtigt meldt uden for livsfare.

Sagen har ikke umiddelbart relation til bandemiljøet, oplyste politiet søndag.

