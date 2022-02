Teenager fængslet for knivstikkeri

En 17-årig dreng er mandag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg og varetægtsfængslet i syv dage i surrogat på en lukket institution.

Han er sigtet for at have stukket en jævnaldrende dreng i maven med kniv på Frederikssundsvej i Brønshøj søndag aften.

Meldte sig selv

Politiet fik 21.08 en anmeldelse om knivstikkeri, og da de ankom til stedet, fik de kontakt til det 17-årige offer, der ikke var i livsfare.

Han blev efterfølgende kørt til Rigshospitalets Traumecenter.

Det oplyste Jonatan Smith, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, natten til mandag til Ritzau.

Den 17-årige, der mandag blev varetægtsfængslet, henvendte sig selv til politiet efter knivstikkeriet, og blev anholdt og sigtet for grov vold.

Uklart motiv

Efterforskningslederen udtalte umiddelbart efter, at overfaldet ikke var banderelateret, men at det var for tidligt i efterforskningen at konkludere, hvad motivet bag knivstikkeriet måtte være.

Den 17-årige nægter sig skyldig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt i sidste weekend efter en bytur i Aalborg. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.