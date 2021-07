Teenager fængslet for sex uden samtykke

19-årig er sigtet for voldtægt, efter at han ifølge politiet havde samleje med kvinde, uden at hun havde samtykket - han nægter sig skyldig

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En 19-årig mand fra Amager stod lørdag formiddag ansigt til ansigt med en dommer og en sigtelse for voldtægt efter den såkaldt nye samtykkelov.

I byrettens lokale 22 i Slutterigade, hvor der afholdes grundlovsforhør, havde den unge mands forældre og lillesøster taget plads. Ængstelsen lyste ud af dem, og den 19-åriges øjne blev våde ved synet af familien. Han var iført en sort T-shirt med print, grå shorts, hvide Nike-strømper og sneakers af samme mærke.

Da anklageren læste sigtelsen op, begyndte søsteren at græde.

Manden er sigtet for 9. juli mellem klokken 3 og 4 om natten på en adresse i Dragør at have haft samleje med en kvinde uden hendes samtykke. Ifølge sigtelsen slog han hende på ballen og låret og gennemførte samlejet, før han fik udløsning på kvindens ansigt og bryst.

Den 19-årige nægter sig skyldig og meddelte via sin forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussen, at han gerne ville udtale sig. Det foreslog forsvareren kunne ske ved, at anklageren læste højt fra den rapport, politiet havde optaget efter anholdelsen under en lang afhøring af den sigtede.

Kræver løsladelse

Derpå lukkede dommeren på anklager Line Steffensens begæring dørene af hensyn til efterforskningen. Forsvareren bad om navneforbud på sin klient, hvilket dommeren også efterkom. Hun henvendte sig derpå til den sigtede og forklarede ham, at hans navn eller andet, der kan identificere ham, ikke må offentliggøres. Det lod dommeren den unge mand forstå var hensigtsmæssigt for ham, så hans omgangskreds og nærmiljø ikke behøvede at få indblik i sagen.

Familien blev sammen med Ekstra Bladet vist ud af retssalen. Den sigtedes søster satte sig for sig selv med et udtryksløst ansigt, mens forældrene gik ud for at trække lidt luft.

Hvordan kvinden, som ifølge sigtelsen blev voldtaget, har det, fremgik ikke under den åbne del af retsmødet. Ekstra Bladet kunne som følge af dørlukningen ikke høre mandens forklaring eller detaljer om kvinden, som anklageren eventuelt måtte have refereret under grundlovsforhøret.

Dommeren varetægtsfængslede den 19-årige til 21. juli, oplyser Niels Anker Rasmussen til Ekstra Bladet.

Forsvareren kærede straks fængslingskendelsen til landsretten.

Samtykkeloven blev stemt igennem 17. december 2020 af et enigt Folketing