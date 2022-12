Teenager forsvundet siden august

Da 17-årige Jennifer Hedegaard Larsen gik ud af døren i Køge i starten af august var det sidste gang, hendes familie så hende. Her fem måneder senere er teenagepigen stadig forsvundet.

Hun er både offentligt efterlyst i Danmark og internationalt efterlyst via Interpol.

- Vi afsøger alle muligheder, og en af mulighederne er jo trods alt, at hun kan være taget til udlandet. Vi har ikke noget belæg for, at hun er det, men hvis det er tilfældet, så er det godt at have en efterlysning. For vores største interesse er, at familien kan få noget vished, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han understreger i den forbindelse, at det ikke er ulovligt at forsvinde, hvis man ikke ønsker kontakt til sin familie.

Men selvom man har ret til at forsvinde, siger han, at politiet alligevel har gjort rigtig meget for at undersøge baggrunden for Jennifers forsvinden. Han ønsker dog ikke at gå konkret ind i, hvad de gør og har gjort af hensyn til efterforskningen.

- Og vi får stadig løbende henvendelser i sagen. Så sent som i sidste uge var der en, der henvendte sig, der havde en mistanke. Og det reagerer vi på. Og vi beder stadig befolkningen om hjælp til at løse det her mysterium.

- Er I overbeviste om, at der ikke er sket en forbrydelse?

- Vi står ikke som udgangspunkt med en straffesag på nuværende tidspunkt. Der er for mange beviser på, at det her mere drejer sig om en ulykkelig 17-årig pige. Alt tyder på en frivillig forsvinden.

Hvis man har oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.

