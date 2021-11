Teenager frikendt for voldtægtsforsøg

Vi skulle ikke længere end ti minutter ind i 2021, før de danske domstole måtte forholde sig til en ny og meget omtalt bestemmelse i straffeloven. Det er den bestemmelse, som adskillige politikere har jublet over og populært kaldes den samtykkebaserede voldtægtslov.

Og allerede første gang, bestemmelsen blev taget i brug, resulterede det i, at den mistænkte blev sendt bag tremmer. Han blev også dømt.

Halvandet års fængsel lød byrettens afgørelse på.

Østre Landsrets vurdering var en anden:

Den unge mand blev for en uge siden frikendt.

Sagen begyndte til en fest i Hørsholm, hvor der blev drukket, sniffet kokain, danset og af nogen taget viagra. Efter midnat befandt en 18-årig gymnasieelev og en to år ældre kvinde sig sammen på et toilet. Men omstændighederne om, hvordan de kom derind, og hvad der foregik, har de efterfølgende været helt uenige om.

Fængslet

Ifølge kvinden forsøgte den 18-årige at voldtage hende, mens han har fastholdt, at hun var indforstået med, at de skulle have sex. Det blev ifølge den unge mand ikke til noget, fordi han ikke kunne få rejsning. Ifølge kvinden blev voldtægten kun afbrudt af, at nogen bankede på døren.

Det samme gjorde betjente fra Nordsjællands Politi om aftenen 1. januar hjemme hos den 18-årige mand i Rungsted. Han blev anholdt, sigtet for voldtægtsforsøg og næste dag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør. Selvom kendelsen lød på 14 dage, blev han løsladt før tid, fordi politiet hurtigt havde fået afhørt relevante vidner.

Ifølge Østre Landsrets retsbog om sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, har kvinden gennem sagen ændret forklaring. Til at begynde med mente hun for eksempel, at det påståede voldtægtsforsøg var sket før midnat og på et andet toilet, end det der siden blev udpeget som gerningssted. Der er også divergerende forklaringer om nogle styrt, kvinden oplevede i løbet af aftenen.

I landsretten forklarede kvinden, at hun umiddelbart efter episoden havde været forvirret og ikke kunne 'finde hoved eller hale i kronologien'. 'Hun er blevet mere klar over det siden hen'.

Kokain og viagra

Efter at den unge mand og kvinde havde været ude på toilettet, blev han opmærksom på, at hun havde fortalt nogen, at han havde voldtaget hende. De satte sig derfor på et tidspunkt ned og talte sammen.

Det er beskrevet i retsbogen, at han ifølge kvindens forklaring sagde til hende, 'at hun var med på det', og så rejste hun sig efter eget udsagn og gik, da hun kunne se, at samtalen ikke ville føre noget med sig. Hun ringede derpå efter sin mor.

Ifølge den nu frikendtes forklaring sagde kvinden, da de sad sammen i sofaen, at hun var beruset, og det var en misforståelse.

Et vidne har i retten forklaret, at kvinden i dagene efter festen henvendte sig til ham for at spørge, om han havde overhørt samtalen i sofaen. Det havde han ikke. Derpå forklarede kvinden ifølge vidnet, at hun ikke selv kunne huske det og følte sig manipuleret til at skulle være enig i det, som den 18-årige sagde.

Noget, anklagemyndigheden har boret i under sagen er, at den unge mand og flere andre tog både tog både kokain og viagra i løbet af aftenen.

En af de andre gæster forklarede i landsretten, at han tog lægemidlet, 'da det er svært at få rejsning, når man drikker meget'. Derudover var det nytår, og den skulle have 'maks gas'.

Kom videre

Den siden tiltalte har forklaret, at det var første gang, han tog kokain, og indtagelsen af både det ulovlige rusmiddel og viagraen skete efter episoden på toilettet.

Byretten fandt det bevist, at manden havde forsøgt at voldtage kvinden. Østre Landsret nåede frem til den modsatte konklusion. Der var ikke tilstrækkeligt bevis for, at der var sket voldtægtsforsøg.

Han skal dermed heller ikke betale hverken sagsomkostninger eller den erstatning på 75.000 kroner, som kvinden havde krævet i tortgodtgørelse.

Den nu frifundne mands forsvarsadvokat, Anders Németh, er tilfreds med udfaldet, men har ikke ligefrem fundet anledning til at lade champagnepropperne springe. For ifølge ham er sager som denne ulykkelig for begge parter.

- Sager af denne karakter er meget belastende for alle involverede, og der er stor uenighed om, hvad der præcist skete den pågældende nat. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at min klients udlægning af hele forløbet er den korrekte, og med det punktum, der er sat af landsretten, kan han heldigvis komme videre med sit liv, siger forsvareren til Ekstra Bladet.

Den nu frikendte mand, der siden den skæbnesvangre nat er fyldt 19 år, ønsker i skrivende stund ikke at udtale sig om sagen.

Han blev i sommer student og ønsker sig i fremtiden at arbejde for politiet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke et ord om samtykke

På årets første aften blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for forsøg på voldtægt ved Retten i Helsingør. Foto: Jan Sommer

Sigtelsen, som siden blev en tiltale, var den første, der blev rejst med ordlyden fra den nye voldtægtsbestemmelse, der populært kaldes den samtykkebaserede voldtægtslov. Den trådte i kraft, da klokken slog 12 nytårsaften.

Ifølge Anders Németh kunne denne sag dog ligeså godt være kørt efter 'den gamle voldtægtsbestemmelse'.

- Det er ikke en problemstilling, der er relevant i forhold til samtykkebestemmelsen. Og den afgørelse, der er faldet, både i byretten og landsretten, har ikke noget med samtykkereglen at gøre.

Landsretten har ifølge forsvareren gjort det, retten bør gøre, nemlig konkret vurderet beviserne.

- Og så har de frifundet min klient.