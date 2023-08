Teenager overfaldet med baseballbat: 27-årig varetægtsfængslet

Tirsdag eftermiddag blev en 15-årig dreng udsat for et voldsomt overfald ved Baggesenskolen i Korsør.

Nu er en 27-årig mand fra Korsør blevet varetægtsfængslet i sagen.

Det skriver TV 2 Øst.

Knytnæveslag og baseballbat

Den 27-årige blev anholdt onsdag formiddag. Han blev sigtet for at have begået kvalificeret vold mod den 15-årige dagen forinden.

'Den 27-årige kom hen imod ham (den 15-årige, red.) og gav ham flere knytnæveslag i ansigtet og et slag i ryggen med et baseballbat,' oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten torsdag morgen.

Den 15-årige blev efter overfaldet undersøgt på sygehuset, hvorefter politiet kunne afhøre ham og finde frem til den formodede overfaldsmand, som blev anholdt på sin bopæl.

Varetægtsfængslet i 13 dage

Han blev fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved Retten i Næstved torsdag formiddag.

Her blev han varetægtsfængslet i 13 dage.

Det er uklart, hvordan han forholder sig til sigtelsen, ligesom politiet ifølge TV 2 Øst ikke ønsker at oplyse, hvem der anmeldte overfaldet.

Men torsdag kom det dog frem, at det er politiets opfattelse, at overfaldet tilsyneladende skete på baggrund af en tidligere uoverensstemmelse.