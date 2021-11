Teenager reddet - gav hemmeligt håndtegn til bilist

Det sociale medie TikTok er ofte i vælten for lidt af hvert - blandt andet på grund af trends, der går viralt og ofte ender med, at unge mennesker kommer til skade.

En trend fra mediet har dog vist sig at have den modsatte effekt, da det tilsyneladende har været medvirkende til at redde en 16-årig pige.

Den unge pige brugte nemlig et håndtegn, der er blevet kendt blandt andet takket være det sociale medie, da hun torsdag endte med at blive reddet fra en mulig kidnapper ved byen London i den amerikanske delstat Kentucky.

Det oplyser politiet i Laurel County.

Var i nød

En bilist havde nemlig set den 16-årige pige sidde i en bil, hvor hun viste håndtegnet, som signalerer vold i hjemmet, og at man har brug for hjælp. Pigen så samtidig ud til at være i nød, og bilisten besluttede derfor at kontakte politiet med en beskrivelse af den sølvgrå Toyota, som pigen sad i, samtidig med at han fortalte, at bilen blev ført af en mand.

Anmelderen fortsatte herefter med at følge efter bilen, mens han fortalte politiet om dens position, inden en patruljevogn kunne udpege bilen.

Her fandt politiet ud af, at pigen i bilen var blevet meldt savnet af sine forældre to dage tidligere - fra North Carolina. Det viste sig siden, at han havde kørt med pigen gennem fire delstater, indtil han kom til Ohio, hvor han havde familie.

Da hans familie fandt ud af, at pigen var mindreårig og var meldt savnet af sin familie, havde han forladt Ohio og kørt mod syd, hvorefter pigen havde signaleret til andre bilister for at få dem til at kontakte politiet - hvilket altså til sidst lykkedes.

Manden i bilen, James Herbert Brick, blev derfor anholdt på stedet. Han er sigtet for ulovlig tilfangetagelse og for besiddelse af et seksuelt billede af en mindreårig.

Du kan se politiet i Laurel County demonstrere håndtegnet, som pigen viste, i videoen over artiklen.