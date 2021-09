Teenager sendt i Vestre Fængsel for at kaste drink i hovedet på politimand

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En kun 18 år gammel kvinde skal tilbringe de næste ti døgn i Vestre Fængsel. Det besluttede en dommer i Københavns Byret lørdag eftermiddag.

Dommeren fandt begrundet mistanke for, at kvinden i nat havde smidt en drink i ansigtet på en politibetjent. Det takseres som vold, og at det påståede offer var i uniform og udsendt for ordensmagten er skærpende.

Teenageren, som har langt brunt hår, nægter sig skyldig. Ikke i at have deltaget i den fest på Løgæblevej 6 i Valby, som politiet rykkede ud for at lukke, men i med underhåndskast at have kastet indholdet af en alkoholisk drink i ansigtet på politibetjenten.

Politi og hunde overalt

Ham var hun noget irriteret på, da han blev ved med at skubbe til hende, selvom hun efter eget udsagn havde fulgt anvisningerne om at forlade stedet. Hun afviste at have været meget beruset, men fuld af adrenalin og lettere forvirret, fordi der var hunde og politi overalt.

Den 18-årige bar i retten sit festtøj fra aftenen før - en kort, sort, stramtsiddende kjole og sorte nylonstrømper. Hun fremstod fattet, da hun satte sig foran dommeren og plantede de sorte Nike Jordan-sneakers med hvide såler på gulvet i retssal 22, som bliver brugt til grundlovsforhør.

Den rolige opførsel fortsatte gennem retsmødet, hvor hun beredvilligt besvarede anklagerens, forsvarerens og dommerens spørgsmål.

Hun forklarede, at hun og nogle venner uden ballade havde taget elevatoren ned fra 16. sal i den etageejendom, hvor festen blev holdt. Ifølge politiet festede omkring 15 unge mennesker et i fælleslokale til gene for ejendommens beboere, som dog ikke havde haft held til at lukke arrangementet.

Mens anklageren redegjorde for forløbet, var den 18-åriges øjne med meget lange øjenvipper rettet mod hende - dog uden at udvise umiddelbare tegn på nervøsitet.

Flere voldsdomme

Betjenten, som hun er sigtet for at have udøvet vold mod, har forklaret, at han på et tidspunkt nede på gaden gjorde den unge kvinde bekendt med, at hun var bortvist. Han lagde hånden på hendes ryg og skulder og førte hende væk. Da de var gået nogle meter, vendte hun sig ifølge betjenten om og kastede indholdet af en alkoholisk drink i ansigtet på ham.

Kvinden, der nu blev lagt i håndjern, var ifølge betjenten meget aggressiv, men forvoldte ikke yderligere skade mod ham.

Det er ikke første gang, teenageren har stiftet bekendtskab med straffeloven. Hun har to relativt friske domme for vold. Den ene er fra februar 2020 og lød på på 60 dages betinget fængsel. I november 2020 besluttede retten dog, at straffen skulle fuldbyrdes, fordi betingelserne ikke var overholdt.

I februar, da kvinden endnu ikke var fyldt 18 år, blev hun idømt 50 dages betinget fængsel for vold og brugstyveri.

Det er med afsæt i de tidligere voldsdomme, at dommeren lørdag så sig nødsaget til at varetægtsfængsle kvinden, som fik lejlighed til at fortælle om sine personlige forhold.

Det var med henvisning til dem, at hendes beskikkede forsvarsadvokat Pernille Sejersen protesterede mod varetægtsfængsling.

De skal nok være søde

Den 18-årige forklarede, at hun har boet på et bosted, siden hun var 14 år, fordi hun ikke kan bo hos sine forældre. Hun har en række diagnoser - blandt andet borderline og adhd. For nylig har hun via bostedet fået sin egen lejlighed på Nørrebro, mens hun stadig modtager både psykiatrisk og medicinsk behandling. Derudover følger hun et dagtilbud for at blive i stand til at gennemføre niende klasses afgangseksamen. Hun arbejder også, det hun har tid til, og modtager kontanthjælp.

Forsvareren bad om, at hendes klient fik lov til selv at ringe til kontaktpersonen på bostedet for at forklare sin situation, ligesom hun henstillede til, at politiet sørger for at få teenageren tilset af en læge.

Håbet er, at hun kan blive varetægtsfængslet i surrogat i stedet for at tilbringe tiden indtil 5. oktober i en celle i Vestre Fængsel.

- Men de skal nok passe på dig derude. Du er ikke lige den typiske, der kommer ind der, lød det, som i et forsøg på at berolige teenageren, fra Pernille Sejersen.

- De skal nok være søde, istemte anklager Rikke Skov Bonde.

Forsvareren tog forbehold for at kære kendelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret.