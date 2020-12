Teenager sigtet for dobbeltdrab: Mor ville sælge bikinier med hans navn

Den 17-årige Kyle Rittenhouse, der i august skød og dræbte to demonstranter i byen Kenosha i Wisconsin, afventer stadig at få sin sag prøvet ved retten.

I mellemtiden kæmper hans familie med at prøve at skaffe penge til at finansiere hans retssag.

Og det sker blandt andet ved, at hans mor har forsøgt at sælge forskellige merchandise med teksten 'Free Kyle' - heriblandt bikinier, krus og t-shirts. Det skriver Insider.

Kyle Rittenhouse er for mange blevet et symbol på kampen mellem demonstranterne fra 'Black Lives Matter'-bevægelsen og den yderligtgående højrefløj.

Rittenhouse selv har hævdet, at de to drab var selvforsvar, mens anklagemyndigheden mener, at der er tale om overlagt mord, og at han opsøgte demonstranterne for at søge konfrontationen.

Trump forsvarer teenager sigtet for skuddrab i Kenosha

Blev anholdt og udleveret

Drabene fandt sted 25. august, og den 17-årige dreng blev dagen efter anholdt i sin hjemstat, Illinois, hvorefter han blev udleveret til Wisconsin. Han er siden blevet løsladt mod kaution, der lød på intet mindre end to millioner dollars, svarende til godt 12 millioner danske kroner.

Kyle Rittenhouse i forbindelse med et retsmøde 30. oktober. Foto: Nam Y. Huh/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Den store kaution og den kommende advokatregning, der ventes at lande mellem 12 og 15 millioner kroner, har fået familien til at forsøge at skaffe penge på forskellig vis, altså blandt andet ved hjælp af en webshop.

Sidstnævnte forsøg er imidlertid ramt af problemer, da forhandleren, Printful, fjernede varerne fra deres sortiment og annullerede ordrerne, da budskabet stred imod firmaets retningslinjer.

'I sidste ende vil vi ikke være associeret med en webshop, der er involveret i en så kompleks, kontroversiel og igangværende sag,' lød det fra Printful.

Fjernet igen

Salget blev derfor rykket til en anden udbyder, Shopify, men webshoppen er i skrivende stund atter blevet lukket.

'Vi er under ombygning efter at være blevet censureret og flyttet af vores trykkere. To gange,' lyder det lige nu på hjemmesiden.

Ifølge fondens hjemmeside har de foreløbig indsamlet knap 68.000 dollars ud af målet på i alt to millioner.

Trump nægtede at tage afstand

USA's siddende præsident, Donald Trump, fik i forbindelse med drabene i august massiv kritik, fordi han ikke tog afstand fra drabene, men at han tværtimod tog den 17-årige i forsvar og hævdede, at der var tale om selvforsvar, og at han selv ville være blevet dræbt, hvis ikke han havde affyret sin AR-15-riffel mod demonstranterne.

Den nyvalgte præsident, Joe Biden, gav straks et modsvar mod Trumps forsvar af den 17-årige.

- Her til aften afviste præsidenten at tage afstand fra vold. Han nægtede endda at tage afstand fra en af sine støtter, som er sigtet for drab på grund af sine angreb på andre. Han er for svag, for bange for det had, som han selv har pustet til, til at gøre end ende på det, lød det fra Biden i en pressemeddelelse.

Datoen for retssagen mod Kyle Rittenhouse er endnu ikke fastlagt.