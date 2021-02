Teenager skal i fængsel for mord: Her er dommen

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Han var 15 år, da han stak en kniv i den tre år ældre dreng, som mistede livet den nat i april. I går blev han fundet skyldig i manddrab og er som 16-årig idømt en fængselsstraf på otte års fængsel.

Retsformand Britt Falster Klitgaard har netop meddelt den unge drabsmand, hvilken straf nævningetinget har fundet rimelig for den alvorlige forbrydelse, drengen begik 25. april 2020.

Det kostede 18-årige Ali Reda Hadi Hassan livet.

Den 16-årige dreng skal flere år i fængsel. Privatfoto

Det skete på en parkeringsplads ved Jägers Skatepark i Gentofte Nord for Købehavn, hvor to grupper af børn og unge tørnede sammen under et planlagt masseslagsmål.

Fire af den dræbtes venner, som deltog, har sammen med den nu dømte drabsmand siddet på anklagebænken under den 11 dage lange hovedforhandling.

De er alle dømt i sagen.

En 19-årig mand, som blandt andet er dømt for grov vold mod drabsmandens dengang 13-årige lillebror, straffes med to års fængsel.

En 20-årig mand skal et år i fængsel for medvirken til grov vold mod den 16-årige drabsmand. Han slipper dog for at blive udvist, hvilket anklagemyndigheden havde krævet.

Endnu en 19-årig mand skal et år i fængsel for at have deltaget i voldshandlingen, som blandt andet påførte den 16-årige et kraniebrud.

Hans jævnaldrende ven straffes for samme forhold med fængsel i et år, men undgår udvisning.

De to mænd, som anklageren havde krævet udvist, får en advarsel.