Teenager stukket ned: Voldsom video vist i retten

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Med blot fire dages mellemrum blev to ekspedienter i en kiosk og på en tankstation i Brønshøj stukket ned med lange køkkenknive af, hvad politiet mener er den samme gerningsmand.

Nu er en 27-årig mand tiltalt for begge drabsforsøg ved et nævningeting i Retten på Frederiksberg.

Det ene af ofrene var en blot 16-årig dreng, der passede sit fritidsarbejde 12. november 2021 i en kiosk på Kobbelvænget i Brønshøj, da en mørkklædt og maskeret mand pludselig træder ind i butikken.

Sådan fremgik det af video-overvågningen fra det voldsomme og tilsyneladende umotiverede overfald, som blev vist i retten. Her ser man gerningsmanden komme ind i kiosken med hætten trukket op, maskering og en lang køkkenkniv i hånden.

Herefter går knivmanden rundt i kiosken, og i samme øjeblik den 16-årige ekspedient kommer til syne, tager gerningsmanden nogle hastige skridt hen mod disken og forsøger at hoppe om bag den med køkkenkniven i hånden.

- Det går så hurtigt fra, at jeg spørger ’hvad kan jeg hjælpe dig med’, til at han forsøger at hoppe over disken med en kniv i hånden, forklarede den unge mand.

Forsøgte at flygte

Da det går op for den 16-årige ekspedient, at han er ved at blive stukket ned, forsøger han at flygte ud mod baglokalet. Men gerningsmanden hopper endnu engang op på disken, og denne gang lykkedes det at ramme drengen med den ifølge anklageskriftet 25 cm lange køkkenkniv.

- Jeg kan høre, at der kommer blod ud af ryggen, sagde offeret, der fik punkteret sin ene lunge.

Politiet var massivt til stede efter knivoverfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Bad om cigaretter

Han havde to gange før ekspederet manden, og ved den ene episode er den nu 27-årige mand også tiltalt for at have givet teenageren en lussing.

Det skete ifølge knivofferet, fordi kunden bad om en pakke røde Cecil, men da ekspedienten langede pakken med cigaretter over disken, nægtede kunden pludselig, at pakken var af det forespurgte mærke.

- Jeg kan mærke, at der er noget galt med ham. Han virkede ikke normal i sit kropssprog, sagde knivofferet.

Anklagemyndigheden tager forbehold for anden sanktion end straf i anklageskriftet. Det kan eksempelvis være behandling.

Senere skal både en retsmediciner og det andet knivoffer vidne i sagen.