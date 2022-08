Teenager varetægtsfængslet for drabsforsøg i Nordvest

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To mørkhårede mænd på 17 og 21 år blev lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden krævede dem varetægtsfængslet for drabsforsøg efter et skyderi i Københavns Nordvestkvarter 15. juli.

Det fremgik af sigtelserne, som anklageren læste højt, inden dørene blev lukket for offentligheden med hensyn til efterforskningen.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 24 dage.

De to mænd var begge afslappet klædt i mørkt tøj og virkede ikke synderligt påvirkede af den alvorlige mistanke mod dem, da de trådte ind i retten, hvor der også sad en kvinde fra de sociale myndigheder på tilhørerpladserne på grund af den ene sigtedes unge alder.

De bekræftede hver især, at de var blevet anholdt dagen før lidt inden klokken 15, og herefter læste anklageren sigtelsen op, der foruden drabsforsøg under særlig skærpende omstændigheder også tæller våbenbesiddelse.

Skød på åben gade

Ingen blev ramt under episoden, der foregik på Frederiksborgvej i København NV, hvor politiet efter at have fået anmeldelser om skud klokken 20.39 kunne konstatere, at der ganske rigtig var affyret flere skud på åben gade.



Ifølge sigtelsen er det anklagemyndighedens tese, at kuglerne var rettet mod en bil, hvori der sad et ukendt antal personer, og at drabsforsøget var planlagt og udført i forening og efter fælles forståelse med flere mistænkte medgerningsmænd.

Hvem politiet mener, at mændene havde til hensigt at slå ihjel, eller hvorfor, kom ikke frem i retten, inden dommeren valgte at lukke dørene og pressen måtte forlade lokalet.

