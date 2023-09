Teenagere anholdt: Taget med over 50 gram kokain

To teenagere anholdt efter politiet gjorde vildt fund

Opmærksomme betjente gjorde sig noget af et fund, da de mandag aften fattede mistanke om, at der foregik noget suspekt i en parkeret bil i Brønshøj.

I bilen sad to passagerer, og da betjentene nærmede sig, kunne de se, at de sad med en pose fremme, som indeholdt noget hvidt pulver.

Således skred betjentene til anholdelse, og det viste sig at være en større fangst.

I posen var der nemlig over 50 gram kokain, og de passagererne i bilen viste sig at være to drenge på henholdsvis 15 og 18 år.

I forbindelse med visitationen af de to unge mænd blev der fundet mere kokain i deres lommer - nærmere bestemt lige under 20 gram.

Den 15-årige og den 18-årige blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Det sker ved Retten på Frederiksberg.