Teenagere anklaget for mord

To piger på 13 og 15 år er blevet anklaget for mord og væbnet biltyveri i Washington D.C

To piger på 13 og 15 år er i Washington D.C i USA blevet anklaget for drab på den 66-årige Uber Eats-chauffør Mohammad Anwar torsdag.

Det fortæller Washington D.C's Metropolitan Police Department ifølge CNN.

Pigerne angreb angiveligt Mohammed Anwar med en elektrisk taser, da de forsøgte at stjæle hans bil. Det lykkedes pigerne at sætte bilen i fart, mens Anwar hang ud af døren i bilens førerside

Bilen forulykkede og væltede om på siden kort tid efter, og Mohammad Anwar blev kastet over på fortovet med alvorlige kvæstelser, mens pigerne begge slap uden alvorlige skader.

Han døde samme dag.

Begge piger er blevet sigtet for drab og væbnet biltyveri, fortæller politiet.

Anwars arbejdsgiver, Uber, begræder dødsfaldet overfor WTOP.

- Vi er ødelagt over den tragiske nyhed, og vores tanker går ud til Mohammads familie i denne svære tid, siger en talsperson på Uber.

- Vi er taknemmelige for, at de mistænkte er blevet anholdt og takker politiet for deres omhu med efterforskningen.

Mohammed Anwars familie skriver på en GoFundME-side, at han immigrerede til USA fra Pakistan i 2014.

Ifølge New York Post vides det ikke, hvorfor pigerne angreb Mohammad Anwar, der havde samlet dem op og kørt dem en kort distance før tumulten begyndte.