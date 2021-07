Teenagere idømmes 16 år for dobbeltdrab

To unge svenske bandemedlemmer idømmes fredag af Østre Landsret fængsel i 16 år i sagen om et dobbeltdrab i Herlev. Det drejer sig om Mohammed Oad og Abraham Abdul-Kader, der begge var 17 år på gerningstidspunktet.

De to teenagere, Abraham Abdul-Kader (nr. 2 fra venstre) og Mohammad Oad (nr. 2 fra højre) der i dag blev idømt 16 års fængsel. Foto: Politifoto

Som udsendte af banden Dödspatrullen fra forstaden Rinkeby ved Stockholm, dræbte de to mænd fra den rivaliserende gruppering Shottaz i Herlev i juni 2019. Her forsøgte de også at dræbe en tredje, som dog slap væk.

De tre andre tiltalte i sagen, Mansor Abdi Ismail, Mohammed Abdighani Ali, og Benjamin Owusu Afriye var alle over 18 år på gerningstidspunktet. De blev idømt fængsel på livstid.

Afgørelsen med hensyn til de to yngste er en ændring i forhold til byrettens dom. Den lød på fængsel i 20 år, som er absolut maksimum og var den hårdeste straf til en mindreårig i dansk retshistorie.

Franky (th.) og Gucci (i midten) mistede livet efter flere skud mod bilen de sad i. Manden til vensre overlevede ved at søge tilflugt i et buskads. Foto: Privatfoto.

- Det er en meget grov forbrydelse, I har begået, sagde retsformanden, Annette Dam Ryt-Hansen, henvendt til de fem mænd. Retten lagde vægt på, at mordet skete foran flere vidner tidligt på aftenen, hvilket udviste total hensynsløshed. Desuden var mordet nøje planlagt.

- Der er ingen formildende omstændigheder i den handling, I har begået, tilføjer hun.

De fem unge mænd havde skaffet to biler, flere skydevåben og tøj til likvideringen i Danmark.

Mohammed Abdighani Ali, der i dag blev idømt livstid. Han menes at være en ledende figur i Dödspatrullen.

Efter den brutale likvidering stak de af i den ene af de to flugtbiler, som senere blev fundet delvist udbrændt ved Nærum. Her fandt politiet flere DNA-spor.

Ligeledes fandt politiet blodspor fra den ene afdøde på en af de dømtes sko. Han blev anholdt under dramatiske omstændigheder nogle dage efter i Aarhus, hvor han forsøgte at undvige politiet ved at kravle ud på ydersiden af en altan.