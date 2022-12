Teenagere sigtet for hvidvask: Kontaktet på Snapchat

To drenge på 16 og 17 år fra Haderslev er sigtet for hvidvask, efter de ville stille deres konto til rådighed

Et par teenagedrenge, begge fra Haderslev, på 16 og 17 risikerer at få en straf, efter de er blevet sigtet for hvidvask.

Begge sigtede er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi blevet kontaktet af ukendte mænd via Snapchat for at få hjælp til at få udbetalt et større kontantbeløb.

Den 17-årige stillede sin konto til rådighed, så manden kunne overføre 9500 kroner, som derefter blev hævet og afleveret på Vojens Banegård.

Så langt nåede den 16-årige dog ikke, før politiet fik kendskab til sagen. Han nåede kun at være i dialog med bagmanden.

Politiet advarer borgere mod at stille deres konto, MobilePay eller NemID til rådighed for andre. Man risikerer nemlig at blive muldyr for kriminelle.

- I nogle tilfælde kan henvendelserne virke uskyldige, hvor nogen f.eks. forklarer, at de har mistet deres dankort og søger hjælp fra andre borgere, som de kan overføre penge til, og som kan hæve kontanterne for dem. I andre tilfælde er der opslag på Snapchat, hvor det fremgår, at du kan tjene hurtige og nemme penge ved at stille din konto til rådighed, forklarer politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I begge tilfælde er det ifølge politikommissæren forældrene til teenagere, der har anmeldt hændelserne. Han opfordrer forældre og deres børn til at tale om det, hvis man er blevet udnyttet.

- I en af sagerne er drengen blevet direkte truet af den person, som stod bag overførslen. Netop derfor er det vigtigt ikke at stå alene i denne type sager, siger politikommissæren.

