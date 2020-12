Teenagere tiltalt for afpresning

Vold, ulovlig tvang, husfredskrænkelse under særligt skærpende omstændigheder, afpresning af særlig grov beskaffenhed, trusler mod vidner, forsøg på røveri, frihedsberøvelse, forsøg på medvirken til vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og pengefalskneri.

Tiltalerne mod tre unge mænd i en sag ved retten i Esbjerg vidner om en hektisk måned i foråret, hvor flere byer i Sønderjylland var særligt hærget af hård kriminalitet.

De tiltalte på 17, 18 og 20 år nægter sig skyldige, men står til fængsel, hvis retten finder det bevist, at de begik den grove kriminalitet. De to yngste risikerer derudover udvisning af Danmark. En fjerde person, hvis sag behandles særskilt, menes at have deltaget i ulovlighederne.

- Det er en grov sag, som det altid er, når nogen bliver udsat for ulovlig indtrængen, afpresning og frihedsberøvelse, siger Gynna S. Jønsson, som er anklager i sagen.

- Der er tale om unge mennesker på begge sider, men der er intet, der peger i retning af bandekriminalitet.

- Det er snarere blot nogle venner, som er tiltalt i denne sag for at have begået kriminalitet mod nogle unge mennesker i Vojens-Haderslev-området, siger Jønsson.

De tre har siddet varetægtsfængslet siden foråret, hvor den grove kriminalitet fandt sted i perioden 11. april til 12. maj.

Mest belastet af anklagerne er den 20-årige mand, som ifølge anklageskriftet 11. april efter klokken 17 trængte ind på en adresse i Haderslev, hvor han uddelte en lussing til en person, som han derpå truede til hver måned at betale en såkaldt dummebøde på 2.000 kroner.

Baggrunden skulle være, at den forurettede havde løjet om sin relation til en tredje person. Offeret blev derpå med vold tvunget ind i en bil og beordret til at vise vej til en person, som den tiltalte åbenbart havde et udestående med.

Ved samme lejlighed blev en person truet til at hæve penge på sit Dankort, hvilket imidlertid mislykkedes, da offeret ikke kunne huske pinkoden.

Ifølge anklageskriftet slog den 20-årige senere på aftenen til i Vojens - som i Haderslev i forening med en person, hvis sag behandles særskilt. Anklagemyndigheden hævder, at de to mænd trængte ind på en persons bopæl og tildelte en tilstedeværende person flere slag i ansigtet med både flad og knyttet hånd.

Som i Haderslev tvang de i Vojens en person med i en bil og gjorde sig dermed ifølge anklagen skyldige i frihedsberøvelse. Yderligere et tilfælde af husfredskrænkelse under særligt skærpende omstændigheder fandt sted den aften med efterfølgende afpresning, vold og trusler på livet.

De øvrige tiltalte kom ifølge anklageskriftet ind i billedet i perioden fra 12. april til 3. maj, hvor de angiveligt medvirkede til gentagne tilfælde af husfredskrænkelse, afpresning og vold.

Enkeltvis eller i forening skal de tiltalte ifølge anklageskriftet desuden have forsøgt at tvinge en person til at begå røveri, idet han havde nægtet at følge den 20-åriges ordre om at stikke en kniv i låret på en person, som den 20-årige havde et udestående med.

Den 17-årige og den 20-årige blev anholdt 12. maj i Damparken i Haderslev. De var i besiddelse af 33 gram hash og 637 falske euro-sedler til en ‘værdi’ af cirka 370.000 kroner.

Der falder dom i sagen i januar.