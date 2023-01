Teenagere tiltalt i sag om grov vold

Det gik brutalt for sig, da en mand 11. august i fjor blev skubbet ind i en gyde i Korsør og efterfølgende tæsket og sparket.

To teenagere - begge med anden etnisk baggrund - er tiltalt i sagen. Af anklageskriftet fremgår det, at overfaldet var planlagt, og at motivet bundede i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende.

Episoden tog sin begyndelse, da offeret ved ved 22-tiden blev passet op og presset ind i en gyde, der ligger ved Halskovvej imellem ejendommene 13 og 15.

Her fik offeret så mange spark og slag, at han mistede bevidstheden.

Dette fik dog ikke overfaldsmændene til at stoppe, for man fortsatte med at sparke og trampe det nu værgeløse offer blandt andet i hovedet.

Her fik han brækket næste og sprængt trommehinde.

En tredje uidentificeret mand deltog ligeledes i det grove overfald.