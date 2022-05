Teitur: Hun har ødelagt mit liv

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): - Hun har ødelagt mit liv. Jeg har aldrig følt noget så uretfærdigt.

Sådan lød det fra den 26-årige reality-kendis Teitur Skoubo, da han mandag formiddag i en domsmandsret ved Retten i Odense afgav forklaring i sagen mod sig.

Han er tiltalt for at have voldtaget en 25-årig kvinde i hendes lejlighed i det centrale Odense natten til den 28. november sidste år.

Det skete i forbindelse med, at de to sammen med to andre, en mand og en kvinde, forud og i fælles forståelse var gået fra natklubben ’Butchers’ i Overgade i det indre Odense til kvindens lejlighed.

De fire havde aftalt, at de skulle have sex sammen to og to.

Men noget gik galt. I al fald er der vidt forskellige opfattelser af forløbet, som endte med, at kvinden tilkaldte politiet og indgav anmeldelse om, at hun var blevet voldtaget og desuden var blevet slået fire til fem gange i hovedet af den 26-årige tiltalte.

Politiet mødte den pågældende nat op en halv time efter anmeldelsen og afhørte hende. Morgenen efter blev både hun og Teitur Skoubo personundersøgt på Retsmedicinsk Institut i Odense.

Sidst på formiddagen mandag i domhuset i Albanigade i Odense er den forurettede 25-årige kvinde i gang med at afgive forklaring. Det sker for lukkede døre, mens den tiltalte sidder i et lytterum et andet sted i retsbygningen.

Teitur Skoubos forklaring blev afgivet fra retsmødets begyndelse og varede godt en time. Det var her, han på det kraftigste afviste, at han havde voldtaget kvinden.

- Hendes motiver er helt hul i hovedet. Jeg har ingen forståelse for det, sagde han, da han af senioranklager Jacob Thaarup blev spurgt, hvorfor han troede, den forurettede kvinde har forklaret, at hun er blevet voldtaget og udsat for slag i hovedet.

I sin forklaring sagde den 26-årige realitykendis blandt andet, at kvinden på vej mellem natklubben og hendes lejlighed den pågældende nat gav ham et blowjob.

Da de alle fire kom op i lejligheden, havde han først sex med kvindens veninde, hvorefter de alle byttede partner og igen var sammen to og to i hver sit rum i lejligheden.

Han erkender at have slået den 25-årige kvinde. Men det var en del af sexlegen, understregede han.

- Jeg spørger, om hun er til hård sex. Hun siger ja, og jeg siger, at det er jeg også, forklarede han.

Herefter gav han hende en lussing som en del af akten, fremgik det af afhøringen.

Efter det beskrevne falder kvinden på et tidspunkt ned på gulvet. Det er et uheld, lød det fra den tiltalte.

Kvinden mener sig derimod udsat for vold. Og ifølge anklageskriftet altså også som endnu mere alvorligt efterfølgende udsat for voldtægt.

Domsmandssagen mod den 26-årige realitykendis kører i dag og igen onsdag.

Teitur Skoubo nægter sig skyldig og påstår sig frifundet.

Ekstra Bladet følger sagen…

