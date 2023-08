Teori om shelterdrab: Gerningsmand vendte tilbage

Ved du noget og kender du den afdøde og den sigtede? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Liget af en 58-årig mand kan have ligget over natten ved en shelterplads syd for Vadum i Nordjylland, før han blev lagt på et brændende bål. Han døde som følge af flere knivlæsioner.

- Vi har en hypotese om, at afdøde har ligget i en periode, og gerningsmanden formentlig er vendt retur, siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi og bekræfter, at det godt kan være over natten.

Politiet efterlyser vidner, der var været på eller omkring shelterpladsen i Vadum i to tidsrum: fredag 4. august 2023 mellem klokken 10.15 og 11.30 og lørdag 5. august mellem klokken 12 og 13.30.

Efter politiets opfattelse er tidspunktet om lørdagen der, hvor der er blevet tændt et bål rundt om afdøde.

- Det andet tidspunkt er et meget interessant tidspunkt, har efterforskningen vist. Det er derfor, vi gerne vil i kontakt med vidner omkring det tidspunkt, siger politikommissæren uden at ville komme det nærmere.

Han fortæller, at det ikke er på selve bålpladsen, at offeret blev fundet i et brændende bål af nogle vidner, men derimod skråt bag shelteret i et grønt område.

Her kan man torsdag alene se et afsvedet stykke jord og sortbrændte brændenælder.

Det var en forbipasserende, der fandt den afdøde og alarmerede politiet lørdag klokken 13.30. En ambulance kom til stedet, og offeret blev erklæret død omkring 13.50. Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

En 44-årig mand blev anholdt samme dag, som offeret blev fundet dræbt og varetægtsfængslet dagen efter i et grundlovsforhør. Han nægtede sig skyldig, men kærede ikke fængslingen.

Politiet har tidligere sagt, at de to mænd havde en 'perifer relation'.

Nordjyllands Politi kunne lørdag aften anholde en 44-årig mand og sigte ham for drab tidligere samme dag Nordjyllands Politi kunne lørdag aften anholde en 44-årig mand, der siden er blevet sigtet for drabet på den 58-årige.

- Den relation er, at det er vores opfattelse, at de begge har overnattet på den shelterplads natten mellem torsdag og fredag, siger Carsten Straszek.

Nordjyllands Politi hører også gerne fra andre vidner, der har været på eller omkring shelterpladsen i hele perioden fra fredag 4. august og frem til lørdag 5. august kl. ca. 13.30.

Dan Carlsen bor i området omkring shelteret og fortæller, at det er en meget besøgt shelterplads.

Det ser også ud til, at politiet har skåret dele af et bordebænkesæt til videre undersøgelser. Foto: René Schütze

Han var ude og gå med hunden lørdag formiddag omkring klokken 10.40, hvor han så et ældre ægtepar med to cykler, der formentlig havde benyttet shelterpladsens toilet.

På det tidspunkt har den 58-årige efter al sandsynlighed ligget død på pladsen, men ifølge Dan Carlsen har man ikke kunnet se det fra toilettet, hvis den afdøde har ligget i den grønne bevoksning.

Da Dan Carlsen var ude igen nogle timer senere, kunne han pludselig ikke komme forbi på grund af politiets afspærring.

- Jeg synes jo, at det er forkasteligt, at der er folk, der render rundt i vores område og gør sådan noget. Men det er jo ikke noget, vi er herrer over, siger han.