Terrier gik til angreb: Hundeluftere røg i slagsmål

En gåtur juleaftensdag udviklede sig dramatisk, da en terrier pludselig gik til angreb på den hund, som en 58-årig kvinde luftede.

Men det var ikke kun hundene, der røg i totterne på hinanden. Også hundelufterne endte i klammeri.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Slag i ansigtet

Den 58-årige kvinde luftede en bekendts hund på Darupvej syd for skaterparken i Roskilde, da hun mødte en mand, der luftede to terriere. Ingen af de to terriere var i snor, og pludselig gik den ene til angreb på kvindens hund.

Kvinden sparkede derfor den angribende hund, da ejeren ikke kunne kalde den til sig igen. Men det tog den mandlige ejer ikke pænt.

Ifølge døgnrapporten blev han så sur over kvindens handlemåde, at han selv tyede til vold ved at tage fat i hendes beklædning, samtidig med at han slog hende i ansigtet.

Den mandlige terrier-ejer udtalte sig også truende mod den den 58-årige kvinde og sagde, at han ville ringe efter politiet på grund af hendes spark mod hunden.

Kort efter forlod manden og hans to hunde stedet i en sort personbil, hvori en kvinde sad. Denne kvinde skulle angiveligt også have været verbalt udfarende under den dramatiske episode.

To anmeldelser

Både den 58-årige kvinde og den bekendte, som ejede hunden, hun luftede, ønskede nu at anmelde terrier-ejeren for vold samt for overtrædelse af hundeloven.

Den mistænkte mand blev ifølge den kvindelige hundelufter beskrevet som 50-55 år, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, lyst kort hår, dansktalende, iført en sort halvlang jakke og kørende i en sort personbil.

Kvinden i bilen beskrives med lyst, mellemlangt hår, briller og dansktalende.

Hverken den kvindelige hundelufter eller hunden havde tilsyneladende fået skader som følge af de to overgreb.